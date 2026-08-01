Nuovi elettromedicali per la Casa di Comunità di Nicosia

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Prosegue il potenziamento delle Case di Comunità dell’ASP di Enna. Un lavoro fatto di passaggi successivi, con servizi che vengono integrati progressivamente, fino a trasformare queste strutture in veri presidi territoriali di assistenza: luoghi vivi, dove la comunità trova una risposta sanitaria che non sia necessariamente l’ospedale, più vicini, più facilmente raggiungibili e con un approccio orientato alla persona prima che alla prestazione. Un modello che alleggerisce i pronto soccorso dagli accessi impropri, restituendo all’emergenza il suo ruolo.

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Giovedì, alla Casa di Comunità di Nicosia, il direttore generale Mario Zappia ha consegnato un nuovo mammografo di ultima generazione. È un tassello che cambia concretamente le possibilità di prevenzione per le donne dell’area nord della provincia.

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La diagnosi precoce del tumore al seno resta lo strumento più efficace che la medicina abbia a disposizione. Un mammografo digitale di questo livello, unito alla professionalità giusta per utilizzarlo, che a Nicosia è già pronta, garantisce un incremento strutturale dello screening organizzato e permette di erogare migliaia di esami ogni anno.

Sempre a Nicosia sono stati consegnati un ecografo di alta gamma, due elettrocardiografi, uno spirometro e un dermatoscopio, ampliando in modo sensibile il ventaglio diagnostico disponibile in loco.

La consegna si inserisce nel giro che il direttore generale sta compiendo tra i poliambulatori della provincia. Un percorso che porta nuovi elettromedicali, ma che vale soprattutto per un’altra ragione: portare la Direzione Strategica dentro i luoghi, in ogni angolo del territorio.

La Direzione ha già visitato Agira, Gagliano, Pietraperzia, Barrafranca, Villarosa, Valguarnera, Troina, Centuripe, Catenanuova, Enna e Piazza Armerina constatando di persona lo stato delle strutture, incontrando i sindaci per raccogliere le esigenze delle comunità, conoscendo gli operatori in servizio nelle zone più periferiche e parlando con i cittadini. Sopralluoghi da cui nascono le priorità dei piccoli interventi da programmare e le idee per i progetti più importanti da mettere in cantiere.

“Abbiamo deciso di acquistare nuovi elettromedicali da distribuire nei poliambulatori di tutta la provincia, perché l’assistenza territoriale cresce solo se ha strumenti e professionisti — spiega Zappia —. Il nostro impegno è avvicinarci il più possibile ai cittadini mettendo a disposizione tutto quello che possiamo. Sui professionisti sappiamo bene quanto sia difficile reperirli, soprattutto per le zone più periferiche, ma da parte di questa Direzione l’impegno c’è tutto e continueremo a lavorarci.”

Il Direttore Generale Mario Zappia, in armonia con il Direttore Amministrativo Maria Sigona e il Direttore Sanitario Paolo La Paglia, considera la sanità di prossimità un principio da difendere e da rimettere nella giusta prospettiva, quella tracciata dal DM 77, che indica nelle Case di Comunità il punto di accesso riconoscibile per i bisogni di salute dei cittadini.