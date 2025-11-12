Nuova vita agli oggetti usati: a Enna arriva la Bacheca del Riuso

EcoEnnaServizi e il Comune di Enna presentano un nuovo servizio, pensato per ridurre i rifiuti e favorire il riuso di prossimità: la Bacheca del Riuso, disponibile sull’app Junker.
Grazie a questa piattaforma digitale, ogni cittadino può mettere a disposizione – gratuitamente – oggetti ancora in buono stato o cercare ciò che gli serve, riducendo sprechi e trasporti. Niente vendite, niente spedizioni, solo scambio e solidarietà a chilometro zero.
Una nuova opportunità per dare valore alle cose e all’ambiente, insieme!