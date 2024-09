Nuova turnazione idrica: Enna Alta ogni 6 giorni, Enna Bassa ogni 4, Pergusa ogni 3 giorni

PUBBLICITÀ

A seguito della riunione del 12/09/2024 della Cabina di Regia dove è stata determinata una ulteriore riduzione delle portate idriche in ingresso dall’acquedotto Ancipa alla provincia di Enna, AcquaEnna comunica che a far data da domani, sabato 14 settembre, il sistema distributivo afferente al Comune di Enna sarà regolato con un’erogazione secondo turnazione ogni sei giorni ed oraria ad Enna Alta, secondo turnazione ogni quattro giorni ed oraria ad Enna Bassa e secondo turnazione ogni tre giorni nella Frazione di Pergusa, come di seguito specificato.

A partire da sabato 14/09/2024 inizio erogazione dalle ore 00:00 fino alle ore 08:00 ogni sei giorni nelle vie ricadenti nelle maglie 1-2-3-4. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 20/09/2024, 26/09/2024 e così a seguire.

A partire da domenica 15/09/2024 inizio erogazione dalle ore 00:00 fino alle ore 08:00 ogni sei giorni nelle vie ricadenti nelle maglie 5-6-7. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 21/09/2024, 27/09/2024 e così a seguire.

A partire da lunedì 16/09/2024 inizio erogazione dalle ore 00:00 fino alle ore 08:00 ogni sei giorni nelle vie ricadenti nelle maglie 8-9-10. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 22/09/2024, 28/09/2024 e così a seguire.

A partire da martedì 17/09/2024 inizio erogazione dalle ore 00:00 fino alle ore 08:00 ogni sei giorni nelle vie ricadenti nelle maglie 11-12, zona Piazza Europa. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 23/09/2024, 30/09/2024 e così a seguire.

A partire da mercoledì 18/09/2024 inizio erogazione dalle ore 00:00 fino alle ore 08:00 ogni sei giorni nelle vie ricadenti nelle maglie 13-14. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 24/09/2024, 01/10/2024 e così a seguire.

A partire da giovedì 19/09/2024 inizio erogazione dalle ore 00:00 fino alle ore 08:00 ogni sei giorni nelle vie ricadenti nelle maglie 15 e zona denominata rete vecchia. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 25/09/2024, 02/10/2024 e così a seguire.

In riferimento ad Enna Bassa la distribuzione avverrà ogni quattro giorni come di seguito specificato.

C.da Ferrante a partire da domenica 15/09/2024 inizio erogazione dalle ore 00:00 alle ore 08:00. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 19/09/2024, 23/09/2024 e così a seguire.

Zona di Santa Lucia a partire da martedì 17/09/2024 inizio erogazione dalle ore 00:00 alle ore 08:00. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 21/09/2024, 25/09/2024 e così a seguire.

In riferimento all’abitato della Frazione di Pergusa la distribuzione avverrà ogni tre giorni come di seguito specificato.

Coop. Giove inizio erogazione dalle ore 17:00 di sabato 14/09/2024 fino alle ore 17:00 di domenica 15/09/2024. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 20/09/2024, 23/09/2024 e così a seguire.

Zona Centro abitato inizio erogazione dalle ore 17:00 di domenica 15/09/2024 fino alle ore 17:00 di lunedì 16/09/2024. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 18/09/2024, 21/09/2024 e così a seguire.

C.da Pollicarini inizio erogazione dalle ore 17:00 di lunedì 16/09/2024 fino alle ore 17:00 di martedì 17/09/2024. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 19/09/2024, 22/09/2024 e così a seguire.

“La sopra indicata turnazione – comunica AcquaEnna – potrebbe subire variazioni a seconda della risposta della rete di distribuzione, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati. Si precisa che gli orari indicati si riferiscono all’apertura dell’erogazione dai serbatoi e non all’ora di effettivo arrivo alle singole utenze”.

Di seguito lo schema relativo alla suddivisione in maglie della rete idrica di Enna alta consultabile anche al seguente link http://www.acquaenna.it/wp-content/uploads/2024/06/Maglie-rete-idrica-cittadina.pdf