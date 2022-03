Nuova stazione di Enna, l’appello di Dipietro: “Non si umili la città”

In riferimento alla localizzazione della nuova stazione di Enna, il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha rilasciato la seguente dichiarazione.

“Ieri in consiglio comunale si sarebbe dovuta approvare la nuova tratta della ferrovia dello stato che dovrebbe congiungere la stazione di Caltanissetta Xirbi con la nuova stazione ubicata tra Mulinello e Sacchitello, denominata Enna Nuova. La proposta è stata avanzata dalle Ferrovie dello Stato nell’ambito della linea veloce Pa-Ct. In occasione degli incontri avvenuti tra i tecnici comunali e i funzionari delle Ferrovie dello Stato, questi si erano impegnati ad elaborare un progetto per la realizzazione di una bretella di collegamento tra la nuova stazione ed Enna bassa”.

“Una stazione così ubicata – prosegue Dipietro – non è al servizio dei cittadini ennesi e, soprattutto, non è fruibile dai numerosi studenti universitari che frequentano la Kore. Perché in tutte le città del mondo la stazione ha una fermata al centro delle città e ad Enna no? Ho chiesto al consiglio di protestare fortemente contro tale decisione per indurre la governance delle Ferrovie dello Stato a rivedere tale scellerata scelta che ci taglia fuori dalla linea veloce Catania-Palermo pur passando sotto Enna. Tutto questo è inaccettabile ed in forma di protesta, abbiamo ritirato la proposta di delibera”.

“Ho registrato con enorme soddisfazione – conclude – la condivisione della contestazione da me sollevata, da parte di tutte le forze politiche presenti in consiglio che si sono uniti al coro di protesta delle forze di maggioranza. Un segno di maturità di tutta la politica ennese da cui la nostra città trarrà senz’altro benefici. Continueremo a fare sentire la nostra voce, prendendo atto del silenzio assordante di tutta la deputazione locale, nazionale e regionale a cui rivolgo pubblico appello affinché intervengano per non lasciare umiliare la nostra città”.