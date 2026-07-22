Nuova rete ospedaliera, Futuro Nazionale-Vannacci chiede chiarimenti su servizi e operatività negli ospedali dell’Ennese

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Il Comitato Costituente di Futuro Nazionale – Vannacci di Enna ha inviato una richiesta ufficiale al prefetto di Enna, al dirigente generale dell’Asp di Enna e all’assessore regionale alla Salute per ottenere informazioni sulla Nuova Rete Ospedaliera in Provincia di Enna, con particolare riferimento “all’operatività ed ai servizi attivi e futuri nei 4 Ospedali di Enna, Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina”.

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La nota, firmata dal referente del Comitato, l’avvocato Carmelo Mirisciotti, nasce “in riferimento alla complessa tematica della ‘Nuova Rete Ospedaliera’” e contiene la richiesta di “informazioni alle SS.LL. su operatività e servizi attivi e futuri nei 4 Ospedali di Enna, Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina”.

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Nel documento si sottolinea che “le Comunità della Provincia di Enna hanno necessità di fruire di servizi ed attività sanitaria a salvaguardia della vita (pronto soccorso), come di ricorrenti prestazioni, anche domiciliari, che impattano notevolmente sulle preoccupazioni e stati d’animo delle persone e delle popolazioni, specialmente le più fragili (disabili, anziani, bambini, donne in stato di gravidanza)”.

Il Comitato evidenzia inoltre come “quotidianamente c’è l’urgenza e la necessità di ricorrere anche in Ospedale per le cure e terapie salvavita come per le ricorrenti necessità farmacologiche per le malattie croniche”.

Nella comunicazione viene richiamata anche la situazione dell’ospedale di Leonforte: “Anche di recente, ieri, tra le popolazioni, assistendo allo smantellamento del pronto soccorso di Leonforte per dare luogo, non si sa bene a cosa, si è immediatamente diffusa preoccupazione, sgomento ed indignazione”.

Infine, il referente del Comitato chiede alle istituzioni destinatarie della nota “di intervenire tempestivamente al fine di rassicurare le popolazioni per la garanzia delle prestazioni urgenti di pronto soccorso e di terapie”.