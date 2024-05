Nuova interruzione dell’acquedotto Ancipa: erogazione idrica sospesa in 11 Comuni dell’Ennese

PUBBLICITÀ

Siciliacque ha comunicato una nuova interruzione dell’esercizio dell’acquedotto Ancipa a seguito di una rottura verificatasi in data odierna, alle ore 19 circa, in Contrada Lavatoio in territorio di Agira.

PUBBLICITÀ

Per tale ragione AcquaEnna comunica, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della stessa Siciliacque e dell’evolversi delle attività di riparazione che risultano essere già in corso, che dalle ore 19,30 della data odierna, lunedì 6 maggio, è stata sospesa l’erogazione idrica nei Comuni di Agira, Aidone, Assoro – Fraz. di San Giorgio, Barrafranca, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera e Villarosa.

“In relazione alle informazioni che saranno fornite da Siciliacque – conclude la comunicazione di AcquaEnna – si provvederà a dare pronta informazione sull’evolversi della situazione e sulla ripresa dell’erogazione”.