Nuova giunta a Enna, Mpa: “La richiesta dell’On. Longi non menzionava donne”

Si pubblica di seguito dichiarazione del delegato comunale MPA e coordinatore delle liste civiche Partito per Enna e Liberamente Alessio Liberti in risposta alle dichiarazioni della deputata di Fratelli d’Italia Eliana Longi sulla nuova giunta comunale di Enna.

Ci stupisce la dichiarazione dell’On. Longi, che puntualmente attacca liste civiche di cui ha fatto parte e soprattutto il Movimento per l’Autonomia, che è presente all’interno del Governo Regionale e che ha favorito alle recenti elezioni catanesi la candidatura di un galantuomo come Enrico Trantino a sindaco di Catania e che si presuppone possa essere un suo potenziale alleato.

La richiesta dell’On. Longi elaborata ai gruppi consiliari non menzionava donne, bensì la tutela del Dott. Dante Ferrari, senza il sostegno di nessun consigliere comunale a cui mandiamo comunque un abbraccio.

Avremmo invece preferito un ringraziamento da parte del circolo di Fratelli D’Italia, che pur ospitato nelle nostre liste, non raggiunse il seggio fortemente sperato in Consiglio Comunale, avendo avuto comunque un suo rappresentante in seno alla Giunta Comunale per quasi 3 anni.

Dunque l’Onorevole vuole rompere per una poltrona sia di Giunta o di Consiglio o di quartiere o di chicchessia o ha nobili motivi legati ai temi su cui saremmo prontissimi a confrontarci?

Attendiamo, è questa la cosa che ci preme di più: che FdI possa esprimere contenuti da potere condividere.

Non comprendiamo dunque tali invettive, non vorremmo che l’Onorevole non si sentisse più appartenente ad un Partito autorevole come Fratelli D’Italia ma voglia rifondare il Nobile Movimento Sociale Italiano. Potrebbe tornare a un isolamento storico, per cui le consigliamo una maggiore riflessione, altro che seggio in consiglio.

Abbiamo altresì notato che l’On. firma documenti politici con rappresentanti dichiaratamente di sinistra – sinistra che potrebbero imbarazzare persino il Presidente del Consiglio in persona o i capi del suo partito. Noi puntiamo ad aggregare invece il mondo moderato, che in questi anni ha dimostrato di essere affine nell’azione amministrativa e che oggi deve essere il grande tema anche probabilmente all’interno del centrodestra.

Vogliamo bene all’On. Longi e siamo certi potrà dare un contributo fattivo e di crescita alla nostra comunità.

Un’ultima riflessione: le amministrazioni locali non hanno bisogno di grandi coperture, quella di Dipietro non ne ha mai avute e la città di Enna si è classificata prima per ricezione di finanziamenti europei in provincia e in Sicilia ne detiene un ulteriore analogo primato grazie all’impegno di tanti amministratori. Ci auguriamo che spiacevoli comunicati così divisivi possano essere rettificati con il buon senso, che siamo certi ispirerà il suo percorso presente e futuro.

Infine salutiamo l’Onorevole, con il rispetto che le dobbiamo sommessamente per il suo ruolo, auspicandone comportamenti tesi a migliorare il dialogo con il centrodestra e soprattutto risposte concrete che il nostro territorio attende.