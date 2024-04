Nuova giunta a Enna, Greco (Pd): “Un continuo valzer della poltrona”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito dichiarazione del consigliere comunale del Partito Democratico Marco Greco in merito alla nuova giunta ad Enna.

PUBBLICITÀ

Era il 2022 quando in Consiglio Comunale dissi, pubblicamente, che l’esperienza Dipietro era virtualmente morta, paragonando il Comune di Enna a una nave in tempesta senza più un timoniere a governarla. Oggi l’impressione è che la nave si sia definitivamente abissata.

Continui entra ed esci, continui cambi di posizione e casacca, Consiglieri Comunali che, eletti tra le fila di Dipietro, escono dalla maggioranza dichiarando peste e corna del Sindaco sostenuto fino a qualche giorno prima, salvo poi rientrare, per poi riuscire, per poi rientrare… insomma, un continuo “valzer della poltrona”, senza idee se non quella della cinica e perpetua lotta al potere per il potere.

Mi sono candidato in opposizione a questa Amministrazione perché credevo e credo tutt’ora che il finto “civismo” in salsa ennese sia una presa in giro e che per questa città un’idea politica seria e di lungo periodo chi oggi amministra, in fondo, non ce l’ha.

Oggi è un giorno triste per la città, come triste è stato questo lungo periodo di crisi politica scoppiato ormai due anni fa e di cui adesso non si vede che la punta dell’iceberg.

È un giorno triste perché l’attività amministrativa è sostanzialmente paralizzata da queste futili lotte per la poltrona.

Spero solo che i cittadini prendano tutti coscienza del fatto che la classe politica che ha amministrato questa città negli ultimi anni non è adeguata e che, se si vuole frenare la lenta agonia che vive Enna, serve un atto di eroico coraggio, un atto civico e rivoluzionario: tra qualche mese, quando saremo tutti chiamati alle urne per decidere chi amministrerà la nostra città per cinque anni, ricordiamoci di tutto quello che sta succedendo oggi e votiamo con coscienza affinché non si verifichi domani.