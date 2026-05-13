“NOVA 2026 – Parola all’Italia”, lo strumento del Movimento 5 Stelle arriva a Enna per costruire il programma dell’area progressista

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Si terrà anche a Enna l’iniziativa “NOVA 2026 – Parola all’Italia”, il percorso promosso dal Movimento 5 Stelle per avviare un confronto nei territori sulle proposte da inserire nel prossimo programma di governo. L’appuntamento è in programma domenica 17 maggio, dalle 10 alle 17, all’Hotel Sicilia a Enna alta.

L’iniziativa rientra nel calendario nazionale degli incontri territoriali previsti il 16 e 17 maggio in diverse città italiane, cento in totale. Secondo quanto comunicato dal Movimento 5 Stelle, il progetto nasce con l’obiettivo di attivare spazi di confronto aperti e diffusi, basati sulla partecipazione dei cittadini.

Al centro del percorso una domanda: “Cosa deve fare il governo nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle persone?”. I partecipanti saranno quindi chiamati a confrontarsi su temi e proposte.

Il metodo scelto è quello dell’Open Space Technology, una modalità di confronto in cui i temi non vengono imposti dall’alto, ma proposti dai partecipanti. Ogni contributo, secondo l’impostazione dell’iniziativa, avrà lo stesso valore e potrà trasformarsi in una proposta concreta.

L’incontro di Enna si inserisce quindi nel percorso nazionale di NOVA, che punta a raccogliere idee, bisogni e contributi dai territori, con l’obiettivo di costruire contenuti da inserire nel prossimo programma di governo della coalizione progressista.