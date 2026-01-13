Notte fredda tra Enna e Piazza Armerina, minime fino a –4,6°C

2 ore ago
veduta Piazza Armerina
Temperature minime prossime allo zero e sotto lo zero nelle ultime ore nel territorio ennese.

A Piazza Armerina, nel centro cittadino, la temperatura è scesa fino a 0°C, mentre in contrada Bellia si sono registrati valori decisamente più rigidi, con una minima di –4,6°C.

A Enna, la temperatura minima rilevata si è attestata intorno a 0°C, confermando un quadro climatico caratterizzato da freddo notturno.

David Cartarrasa

Per approfondimenti sulle condizioni meteo nel territorio è possibile consultare i canali del Centro Meteorologico Piazza Armerina:

