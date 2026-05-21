Notte Europea dei Musei, eventi ad Aidone ed Enna tra visite guidate e musica

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Sabato 23 maggio 2026, dalle ore 19 alle 22, Aidone ed Enna parteciperanno alla Notte Europea dei Musei, l’iniziativa dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso aperture serali ed eventi nei luoghi della cultura.

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Nel territorio ennese saranno coinvolti il Museo Archeologico di Aidone e il Museo Archeologico di Enna. Ad Aidone è in programma l’iniziativa “Tesori di Morgantina & Ensemble TriVerso”, con Mariangela Amore, Gino Rotondo e Gianluca Furnari.

Al Museo Archeologico di Enna, invece, spazio alla musica con Luigi Costa e Bossa Duo, tra chitarra classica, bossa nova e musica leggera italiana con Venere e Luigi Costa.

In occasione della Notte Europea dei Musei 2026, in collaborazione con il Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, le guide turistiche abilitate di AGTE offriranno visite guidate gratuite del Museo Varisano di Enna a partire dalle ore 19.30.

L’ingresso al museo avrà il costo simbolico di 1 euro.