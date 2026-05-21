Notte Europea dei Musei, aperture serali a Enna, Aidone e Piazza Armerina

2 ore ago
Palazzo Trigona
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Anche quest’anno la Regione Siciliana aderisce alla Notte europea dei musei, il grande appuntamento culturale internazionale promosso dal ministero della Cultura francese con il sostegno di Unesco, Consiglio d’Europa e Icom.

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Nella serata di sabato 23 maggio musei, parchi archeologici e luoghi della cultura regionali apriranno straordinariamente le porte al pubblico, partecipando all’iniziativa che coinvolge le istituzioni culturali di tutta Europa con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e identitario e favorire una partecipazione sempre più ampia e consapevole.

«Facilitare l’accesso alla cultura per un pubblico sempre più ampio è oggi la sfida più importante delle istituzioni culturali – dice l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato –. La cultura non può e non deve restare appannaggio di pochi: musei, parchi archeologici e luoghi della memoria devono essere spazi vivi, aperti e accessibili a tutti. La Notte europea dei musei va proprio in questa direzione, perché avvicinare le persone alla cultura significa rafforzare identità, partecipazione e consapevolezza del nostro patrimonio».

Questi i musei e parchi regionali aperti in provincia di Enna con ingresso al costo simbolico di un euro: Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale – Villa Romana del Casale e Palazzo Trigona (19,30-23), Museo Archeologico di Aidone (19-22), Museo Archeologico di Enna – Palazzo Varisano (19-22).

Per ulteriori informazioni e dettagli consultare i singoli siti delle strutture museali e dei parchi regionali.

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