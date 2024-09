“Non accetto prediche da chi copre un abuso”: nuova protesta a Enna

PUBBLICITÀ

A distanza di qualche settimana, sabato si è svolta a Enna una nuova manifestazione di protesta per esprimere dissenso nei confronti di alcuni esponenti del clero locale per l’ormai nota vicenda che ha riguardato il sacerdote ennese Giuseppe Rugolo.

In concomitanza con due ricorrenze religiose cittadine, la festa del Santissimo Crocifisso di Papardura e una messa in occasione dei festeggiamenti per il 150esimo di fondazione della Confraternita Maria SS. Addolorata, nella piazza adiacente alla chiesa di San Marco un gruppo di cittadini, tra cui alcuni credenti, si è riunito per esporre cartelli con frasi tratte dal Vangelo e altre tratte dal podcast “La Confessione” relativo al caso del sacerdote ennese. Tra gli slogan esposti “Non accetto prediche da chi copre un abuso”.