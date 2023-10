Nomine manager sanità in Sicilia, Faraone (Iv): “A casa chi ha fatto male”

PUBBLICITÀ

“Credo che rinviare ancora le nomine dei manager della sanità siciliana, oltre il 31 ottobre, sarebbe un pessimo segnale. Significherebbe solo che si è aperto ancora una volta il mercato delle vacche, che blocca ogni decisione”. Così il parlamentare di Italia Viva Davide Faraone.

PUBBLICITÀ

“Davvero un brutto segnale – prosegue – ancora di più se in discussione c’è la salute dei siciliani. D’altronde io credo sia tutto molto semplice, la spartizione politica deve lasciare spazio al merito: la riforma per le nomine dei manager della sanità è stata già fatta, nel 2016, Governo Renzi, i criteri per selezionare i migliori ci sono, vanno soltanto rispettati. Se poi si mandano a casa tutti quei manager, che in questi anni hanno conseguito pessimi risultati, e vista la situazione della sanità siciliana non sono pochi, la lista è bella e pronta. Sottolineo mandati a casa – conclude – non mandati a far danni altrove con una semplice rotazione. È tempo di merito”.