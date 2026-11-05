Nissoria, Teatro Buttafuoco: ripartono gli spettacoli dopo anni di chiusura

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Dopo anni di chiusura il Teatro N. Buttafuoco ha finalmente riaperto le sue porte, tornando a essere un punto di riferimento per la cultura e la socialità della provincia di Enna.

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Per la cura e la programmazione del cartellone, il sindaco dott. Rosario Colianni e la giunta del Comune di Nissoria, hanno scelto di affidarsi alla NCT “Il Canovaccio” e alla direzione artistica di Andrea Favazza.

“Questa prima stagione teatrale rappresenta un passo importante per valorizzare il rinnovato Auditorium Nino Buttafuoco e renderlo un luogo vivo, aperto alla comunità e alla cultura. L’obiettivo è quello di portare a Nissoria e offrire a tutto il territorio una proposta teatrale ricca, variegata e di qualità, capace di coinvolgere il pubblico e creare nuove occasioni di incontro e partecipazione. Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di un percorso destinato a crescere nel tempo, dando vita a tante nuove stagioni teatrali e iniziative culturali”, questo il commento del primo cittadino.

A queste dichiarazioni si aggiungono quelle dell’assessore alla Cultura, la dott.ssa Grazia Altavilla, che sottolinea il valore di questa nuova esperienza per l’intera cittadinanza: “Investire nella cultura significa creare occasioni di incontro, emozione e crescita. Siamo quindi particolarmente felici di iniziare questo percorso insieme alla NCT – il Canovaccio, che stimiamo profondamente per il lavoro svolto negli anni”.

“Un cartellone di prosa, teatro ragazzi e musica, che vuole soddisfare tutti i palati senza rinunciare a opere coinvolgenti e pensate per gli spettatori. Una proposta teatrale che include linguaggi e generi diversi, ma accessibili a tutti” afferma il direttore artistico, Andrea Favazza, attore della compagnia che negli anni ha maturato una significativa esperienza nel mondo del teatro, formandosi sul metodo Meisner con I. Casali e sulla verticale dell’attore con il regista e pedagogo russo Jurij Alschitz, e collaborando con diverse compagnie dello stivale. Un bagaglio di esperienze che gli permette oggi di mettere la propria professionalità al servizio del Buttafuoco, con l’obiettivo di costruire un cartellone vario e capace di rivolgersi a pubblici differenti.

Il cartellone ha preso il via il 24 ottobre con “Novecento”, il celebre monologo tratto dall’opera di Alessandro Baricco, con la regia di Sandro Rossino che firmerà altri due spettacoli della stagione.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 21 e domenica 22 novembre con “Biscotti alle noci” di Nino Criscione, portato in scena dalla NCT “Il Canovaccio”. Sabato 12 dicembre sarà la volta di “E la luna bussò”, di Giovanna Criscuolo, con la compagnia Il Triangolo No Trio. Il calendario proseguirà venerdì 18 dicembre, alle 19.30, con “Un Natale splendidamente orrendo” di Salvino Calatabiano, proposto dal Piccolo Teatro Patafisico nell’ambito degli appuntamenti dedicati alle famiglie. Il nuovo anno si aprirà sabato 16 e domenica 17 gennaio 2027 con “L’ispettore generale”, tratto dall’opera di Nikolaj Vasil’evič Gogol, portato in scena dalla NCT “Il Canovaccio”. Sabato 27 febbraio sarà protagonista Sergio Vespertino con “Carrubello”, spettacolo dello stesso attore con musiche di Virginia Maiorana. Spazio nuovamente al teatro per famiglie venerdì 12 marzo, alle 19.30, con “La cicala e la formica”, di Iridiana Petrone, proposto da NaveArgo. A chiudere il cartellone sarà sabato 3 aprile 2027 “Abbone’ – Quando la tradizione canta, il territorio balla”, appuntamento musicale di Talè cu sona, con la direzione musicale di Giuseppe Catania.