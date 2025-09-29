Nissoria: Rosario Patti nominato “Ambasciatore del Turismo” dal CSTM

PUBBLICITÀ

È stato conferito al nissorino Rosario Patti il titolo ad honorem di “Ambasciatore del Turismo” dal CSTM – Accademia degli Studi Turistici e Manageriali. Patti rientra tra i 12 ambasciatori selezionati in tutta Italia nell’ambito della 2ª edizione (triennio 2022/2025) dell’“Excellence Award to Hospitality and Hotel Professionals”, svoltasi sabato 27 scorso all’Astoria Palace Hotel di Palermo, in occasione della 46ª Giornata Mondiale del Turismo.

Alla mattinata – promossa dal CSTM – hanno preso parte istituzioni e rappresentanti del settore.

Classe 1981, lauree in Economia del Turismo (triennale e specialistica) e master in valorizzazione e gestione dei siti culturali, Patti è docente di Accoglienza turistica, Economia del turismo e Marketing del turismo; guida turistica, direttore tecnico di agenzia di viaggi e accompagnatore turistico. È presidente dell’associazione “Profumi di Sicilia”, impegnata nella promozione dei borghi dell’entroterra e delle tradizioni materiali e immateriali; fa parte dello staff della presidenza CSTM, è borgologo, scrittore del turismo, referente IFTAJ per la provincia di Enna, vicepresidente regionale MODAVI Sicilia e volontario della Croce Rossa Italiana.

«Questo riconoscimento – ha commentato Patti – arriva dopo anni di sacrifici sempre e solo nella direzione del turismo che implica sicuramente un certo servizio ed una adeguata preparazione. Ringrazio il Presidente del Cstm professor Giuseppe Riticella e tutti i membri del direttivo per il aver caldeggiato il conferimento di questo titolo ad honorem alla mia persona, sarò sempre un lavoratore indefesso a vantaggio e a supporto di questo comparto».

Il riconoscimento del CSTM premia il percorso professionale e l’impegno di Patti nella valorizzazione turistica della Sicilia e, in particolare, dei borghi e delle eccellenze dell’entroterra ennese.