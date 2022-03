Nissoria: Rosario Colianni candidato sindaco con una lista civica

Siglata a Nissoria un’intesa tra l’ex presidente del consiglio comunale Rosario Patti e l’ex vice sindaco Rosario Colianni che vedrà la candidatura a sindaco di quest’ultimo con una lista civica alle prossime elezioni amministrative.

“Dopo la mia lunga esperienza politica e amministrativa di oltre 30 anni – le parole di Colianni – che mi ha visto in parte militante e in parte protagonista nella mia amata Nissoria, ho deciso, dopo un’attenta riflessione e analisi, di coinvolgere soggetti, personalità, giovani e quanti altri si vorranno spendere per un progetto che mi vede questa volta coinvolto da candidato a primo cittadino in una lista civica. Voglio ringraziare quanti mi hanno incoraggiato e mi sono stati vicini”.

“Ho sempre lavorato ascoltando la mia gente e occupandomi del territorio – le parole invece di Patti -. Faccio politica da tanti anni perché penso che il vero riscatto di un territorio passa dalla passione verso le azioni che compi e dall’amore verso ciò che ci appartiene. Le difficoltà sono tante ma non saranno queste a fermarci. Buon lavoro a noi”.