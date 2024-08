Nissoria: Premio Calogero Gliozzo, il 29 agosto la serata conclusiva

PUBBLICITÀ

Tutto pianificato per l’appuntamento conclusivo del Premio Calogero Gliozzo che si terrà il 29 agosto alle 21,00 a Nissoria con la direzione artistica di Irene Varveri Nicoletti e Benny Ilardo – rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione culturale Big Factory – in accordo con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosario Colianni, che patrocina la manifestazione, assessori Grazie Altavilla ed Elena Rinaldi.

PUBBLICITÀ

Saranno tre gli ospiti della serata di premiazione dei tre vincitori delle tre sezioni di letteratura: il cantautore siciliano Mario Incudine, accompagnato dal musicista Antonio Vasta, e Nicola Costa, attore e regista catanese.

“Una serata densa di forti personalità artistiche estremamente sensibili alla tematica del premio e al suo valore evocativo – comunicano gli organizzatori -. Hanno accettato senza esitazione la partecipazione alla serata, che si preannuncia di respiro nazionale, per celebrare con la comunità locale il ricordo del compianto Calogero Gliozzo, cui è dedicata l‘intera manifestazione e che fu egli stesso autore di poesie, del cui caso mediatico, peraltro, avevano ancora memoria”.

“Aspettando il premio: in memoria di Calogero Gliozzo” sarà, invece, l’evento preserale del 28 agosto alle ore 18,00, che apre le porte alla serata del premio del giorno dopo, interamente dedicato alla figura di Calogero, con la partecipazione di artisti dell’associazione culturale Big Factory e di quanti lo conobbero e apprezzarono. Si terrà simbolicamente sotto l’albero di ulivo secolare della città nissorina.

“Ricordare Calogero – nell’ottica di Irene Varveri Nicoletti e Benny Ilardo in accordo con la famiglia Gliozzo – vuol dire non malinconica mestizia ma rinascita, capacità di ridare al presente nuova vita e rigenerare nuova forza vitale nel riverbero delle fronde rasserenatrici di un albero antico”.

Il bando del premio, la cui partecipazione è interamente gratuita, in scadenza oggi, venerdì 16 agosto, è reperibile sul sito del Comune di Nissoria. Numerose già le domande di partecipazione pervenute per le tre sezioni: sezione A rivolta alla poesia; sezione B rivolta alla narrativa, nello specifico ai racconti brevi; sezione C, invece, riservata ai minori, rivolta alla narrativa, nello specifico alla favola. Il tema e il leit motiv dell’intera manifestazione è “viaggiare è come sognare”.

Appuntamento a Nissoria il 28 agosto ore 18,00 sotto l’albero d’ulivo e il 29 agosto ore 21,00 in piazza Stati Uniti per la serata di premiazione.