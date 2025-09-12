Nissoria: evento di commemorazione dei cittadini morti nell’attentato alle Torri Gemelle

PUBBLICITÀ

Nella giornata di ieri, su invito del Sindaco di Nissoria Rosario Colianni, il Prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, ha partecipato alla commemorazione delle vittime dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001.

PUBBLICITÀ

Nel corso dell’evento, alla presenza dell’Assessore Regionale Francesco Colianni, dei vertici provinciali delle Forze di Polizia e del Capitano di Vascello Daniel M. Martins dell’Aeronautica USA della Naval Air Station di Sigonella (NAS), sono stati anche ricordati Salvatore Lopes e Vincenzo Di Fazio, i due cittadini originari di Nissoria rimasti uccisi nel tragico attentato.

Il Prefetto di Enna ha sottolineato i legami di amicizia di Italia e Stati Uniti d’America, paesi avvinti anche dal ricordo delle tante vittime italiane coinvolte nel grave attacco al cuore di New York.

L’evento si è concluso con l’alzabandiera effettuato da un aviere americano e da un carabiniere italiano e con la deposizione della corona di fiori da parte dei volontari della Protezione Civile.