Nissoria, corso di rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore

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Domenica, a Nissoria, si terrà un corso di formazione BLSD e PBLSD dedicato alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo del defibrillatore, sia nell’adulto che nel bambino.

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L’iniziativa è organizzata da Trinacria Soccorso, in collaborazione con IRComunità e ANPAS, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per riconoscere un arresto cardiaco e intervenire tempestivamente, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Durante il percorso formativo saranno affrontate le procedure di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione precoce, con particolare attenzione alle differenze tra gli interventi rivolti agli adulti e quelli destinati ai bambini.

Al termine del corso è previsto il rilascio del certificato di esecutore BLSD e PBLSD.

La quota di partecipazione è di 50 euro. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 0935 669030 e 349 8904977, oppure compilare il seguente form https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSeY1xFodm52-WhI3pnhtkwJxmwpfZKKrTJGFXkyrjPst-DLpw/viewform?usp=publish-editor