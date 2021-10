Nissoria: consiglio comunale verso lo scioglimento

“Il consiglio comunale di Nissoria sarà sciolto. Aveva ormai esaurito da tempo il suo ruolo costruttivo”. A comunicarlo il sindaco Armando Glorioso attraverso un comunicato stampa. La notizia all’indomani della non approvazione in consiglio comunale del bilancio di previsione 2020.

“Palesemente non vere le accuse di alcuni consiglieri, la verità sarà presto ristabilita. Nessun debito reale – prosegue il primo cittadino -. Se questi che ora si rodono non volevano lo scioglimento del consiglio comunale, perché anche loro hanno votato contro il bilancio di previsione? Ringrazio invece i consiglieri comunali Buscemi, Scardullo, Bannó e Altavilla che, con grande senso di responsabilità, coerenza e sacrificio, hanno fatto questa importante scelta per il presente e il futuro di Nissoria. L’amministrazione rimane in carica – conclude Glorioso – e continuerà come sempre ad operare. Abbiamo oltre 10 milioni di euro di investimenti da realizzare”.

Arriva la replica del presidente del consiglio comunale Rosario Patti.

“Situazione paradossale – ha commentato – la maggioranza prima propone il bilancio e poi non lo vota. Si tratta di uno scioglimento strutturato del consiglio comunale per far fuori l’opposizione. Io non avrei mai votato sì al bilancio – prosegue Patti – ancor di più perché c’è il parere sfavorevole del revisore dei conti. Sindaco e vice sindaco, quest’ultimo ricordiamo candidato della lista avversaria a Glorioso, oggi insieme per amministrare la città. Il consiglio comunale sarà adesso commissariato. È venuto meno l’accordo elettorale contratto con i nissorini, il Sindaco si dimetta subito”.