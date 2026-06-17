Nissoria, aperte le iscrizioni alla quarta edizione del Premio Calogero Gliozzo

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Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del Premio Calogero Gliozzo – Città di Nissoria, concorso letterario e performativo promosso dal Comune di Nissoria, capeggiata dal sindaco Rosario Colianni, in collaborazione con l’Associazione BIG Factory.

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Nato per onorare la memoria di Calogero Gliozzo, il Premio si propone di promuovere la crescita culturale, valorizzare l’entroterra siciliano e offrire una vetrina nazionale alla produzione letteraria e artistica contemporanea.

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Il tema scelto per l’edizione 2026 è “La Pace”, un valore universale che gli autori saranno chiamati a interpretare nelle sue molteplici sfumature: come dialogo tra i popoli, riconciliazione tra gli individui, armonia interiore e costruzione di una società più giusta e inclusiva.

Il Premio si articola in tre sezioni: poesia in lingua italiana o siciliana; poesia cantata (testo di una canzone) in lingua italiana o siciliana; monologo teatrale o racconto breve.

L’introduzione della sezione dedicata al monologo teatrale rappresenta una delle principali novità di questa quarta edizione, ampliando lo spazio riservato alla scrittura per la scena e alla drammaturgia contemporanea.

Accanto alla dimensione culturale, il Premio rinnova il proprio impegno solidale. L’intero ricavato delle quote di partecipazione sarà devoluto alla Fondazione Lorenzo Farinelli, impegnata nel sostegno alla ricerca scientifica e alla tutela della salute. Una scelta che assume un significato particolarmente profondo: Lorenzo Farinelli e Calogero Gliozzo sono stati accomunati dalla stessa battaglia contro una malattia del sangue. Un legame umano che oggi continua a vivere attraverso il sostegno alla ricerca, trasformando la memoria in speranza concreta per il futuro.

Il concorso è aperto a cittadini italiani e stranieri maggiorenni. Le opere dovranno essere inviate entro le ore 23.59 del 5 luglio 2026 secondo le modalità indicate nel bando ufficiale.

Le opere saranno valutate da una giuria di alto profilo culturale presieduta dal Prof. Giovanni Ruffino, Professore Benemerito dell’Università di Palermo, Accademico della Crusca e Presidente del Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani.

La commissione giudicatrice riunisce autorevoli personalità del mondo accademico, della cultura e dello spettacolo: Sergio Bonanzinga, Pietro Colletta, Luca Fantino, Maurizio Puglisi, Dario Tomasello, Loredana Trovato e Irene Varveri. La presenza di Maurizio Puglisi, operatore teatrale e direttore artistico della compagnia Nutrimenti Terrestri e del Nuovo Teatro Scaletta, rafforza ulteriormente l’attenzione dedicata alla nuova sezione teatrale.

La direzione artistica del Premio è affidata a Irene Varveri Nicoletti e Benny Ilardo, che proseguono nel percorso di consolidamento di una manifestazione culturale capace di coniugare qualità, partecipazione e attenzione ai temi sociali.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 29 luglio 2026 alle ore 20.30 a Nissoria. La serata conclusiva vedrà la partecipazione dei finalisti e della giuria e sarà arricchita dalla presenza di ospiti di eccezione, i cui nomi saranno annunciati nelle prossime settimane.

Al vincitore di ciascuna sezione saranno conferiti un gioiello artigianale della linea Benny Ilardo Gioielli®, una pergamena personalizzata in carta artigianale 100% cotone realizzata dalla Cartiera Crisa di Leonforte e un trofeo creato appositamente per il Premio.

Il brano della canzone vincitrice verrà distribuito gratuitamente su tutte le piattaforme digitali da Circuiti Sonori.

Il bando completo è disponibile al seguente link:

https://www.comune.nissoria.en.it/it-it/novita/avvisi/2026/cultura-eventi-e-manifestazioni/quarta-edizione-premio-letterario-calogero-gliozzo-389349-1-520a5b362b7da1ca83c740914ff4981b

Per informazioni e invio degli elaborati premiogliozzo@comune.nissoria.en.it