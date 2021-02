I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Niscemi ieri hanno eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di Sentina Francesco, trentasettenne niscemese, in esecuzione all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa, dovendo espiare la pena della reclusione a un anno e sei mesi, in quanto resosi responsabile del reato di truffa, commesso a Vittoria nel 2010.