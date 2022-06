Nicosiana: risultati importanti a sostegno della ricerca contro la SLA

Se si dovesse scegliere un momento significativo e carico d’emozioni della prima edizione di “Nicosiana”, la manifestazione di arte, cinema, musica e teatro che ha catturato l’attenzione e intrattenuto durante l’ultimo lungo weekend a Nicosia, sarebbe indubbiamente il discorso conclusivo del vicepresidente dell’AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, Michele La Pusata.

In una Piazza Garibaldi gremita di gente, a conclusione della rappresentazione teatrale “Rotte”, con protagonista assoluto l’attore Gianmarco Saurino, La Pusata, affetto da SLA, mediante l’assistenza dei suoi familiari e dell’attrezzatura tecnologica che gli consente di far sentire la sua voce, ha chiesto al numeroso pubblico presente di “prestare le mani per rivolgere un lungo e meritato applauso a tutti i protagonisti e organizzatori di Nicosiana, per il grande successo ottenuto”, a sostegno della ricerca contro questa perfida malattia. Una circostanza particolarmente toccante ed emozionante, che ha sancito ulteriormente l’ottimo risultato centrato dalla manifestazione culturale, dedicata alla memoria della dott.ssa Maria Maira, nicosiana di nascita, scomparsa prematuramente nel maggio 2021 a causa della SLA.

La grande partecipazione della comunità di Nicosia e i numerosi consensi ricevuti da più parti, ovvero dalle istituzioni e dagli stessi artisti chiamati in causa, hanno confermato un successo auspicato sin dall’inizio: un lavoro intenso e faticoso che ha portato i suoi frutti, quello profuso dallo staff organizzativo rappresentato dall’associazione “Divina Mania”, coadiuvata dall’amministrazione nicosiana che ha supportato l’intera manifestazione. È stata un’importante vittoria soprattutto in termini di solidarietà. Grazie alla generosità del pubblico di Nicosia, nei cinque giorni dell’evento sono stati raccolti 4.500,00 euro (cifra che potrebbe crescere ulteriormente), ovvero il ricavato che è stato devoluto interamente all’AISLA.

Simbolicamente, a ritirare l’assegno sul palco di Piazza Garibaldi è stato il marito della dott.ssa Maria Maira, Francesco De Luca, accompagnato dalla sua famiglia, che ha sposato in pieno la causa di Nicosiana, insieme a Michele La Pusata. Importante, in tal senso, proprio la sinergia con l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, protagonista dell’importante tavola rotonda tenutasi all’interno del Palazzo di città, con cui è stato condiviso ogni dettaglio e finalità dell’evento.

Gioia e grande soddisfazione manifestate in chiusura di evento dall’entourage di “Divina Mania”. Tutto l’entusiasmo nelle parole di Debora Leonardi, presidentessa dell’associazione e factotum della manifestazione: “Nicosiana è stata per me, per noi, gioia ed emozioni continue. Assistere a una così grande partecipazione e vedere la piazza gremita di gente sono state le più belle soddisfazioni di questi giorni. Oltre, chiaramente, all’importante risultato ottenuto con la raccolta fondi in favore dell’AISLA, che ringrazio personalmente. Chiudiamo la prima edizione della manifestazione con il cuore stracolmo di felicità, ma al tempo stesso con la consapevolezza e la voglia di poter fare sempre meglio in futuro. A nome del mio gruppo di lavoro ringrazio tutti coloro i quali, istituzioni locali e gli artisti che hanno messo a disposizione le loro capacità, che ci hanno sostenuto e permesso di realizzare questa rassegna culturale. Infine, un ringraziamento speciale – ha concluso l’organizzatrice di Nicosiana – lo rivolgo alle famiglie De Luca-Maira e La Pusata, per l’insegnamento di vita e la caparbietà che sono riusciti a trasmettere al pubblico di Nicosia”.

Spettacoli, performance artistiche, interpretazioni e workshop, tra tradizione e futuro, hanno posto Nicosia, per tutti i cinque giorni, sotto le luci della ribalta, unitamente alla 28ª edizione dell’Infiorata “Pace e Armonia delle differenze”.

In coda alla serata di sabato, dopo la rappresentazione teatrale in Piazza Garibaldi, il sindaco Luigi Bonelli, insieme ai rappresentanti di “Divina Mania”, ha premiato gli artisti partecipanti. Le targhe di Nicosiana sono state consegnate a Mauro Lamanna, anche nelle vesti di direttore artistico dell’evento, Gianmarco Saurino, Cristiano Caccamo, Fabrizio Romito, Federica Zacchia, Daniele Greco, Antonio Monsellato e Filippo Gabriele.

Nicosiana dà appuntamento alla prossima edizione.