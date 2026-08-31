Nicosiana, 220 screening oncologici in tre giorni: attivato anche il nuovo mammografo

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Duecentoventi screening oncologici gratuiti effettuati, un nuovo mammografo entrato in funzione a Nicosia proprio nella prima giornata della manifestazione, e una raccolta fondi per facilitare l’accesso alle cure oncologiche nelle aree interne. Si chiude così la terza edizione di Nicosiana, manifestazione ideata e organizzata dall’associazione culturale Divina Mania, in collaborazione con il Comune di Nicosia e l’ASP di Enna e con la direzione artistica di Antonio Monsellato, che dal 27 al 29 agosto ha messo al centro, nel cuore dell’entroterra siciliano, la salute delle donne e l’accesso alla prevenzione oncologica nelle aree interne.

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Per tre giorni, attraverso gli screening gratuiti e in Open Day, sono state effettuate mammografie e screening della cervice uterina ed è stata prevista la consegna dei kit per lo screening del colon-retto, con il coinvolgimento dell’ASP di Enna e dei professionisti sanitari del territorio. Ai controlli si sono affiancati incontri pubblici dedicati alla prevenzione, alla diagnosi precoce, agli stili di vita e ai percorsi di cura. In tre giorni sono stati effettuati 76 mammografie, 62 PAP test e sono stati consegnati 82 kit per lo screening del tumore al colon retto.

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A rimanere sul territorio oltre i tre giorni della manifestazione è soprattutto un nuovo strumento per la prevenzione. Il nuovo mammografo di ultima generazione della Casa della Comunità di Nicosia è stato infatti attivato e, proprio durante la prima giornata di Nicosiana, ha effettuato il suo primo esame. Per le donne di Nicosia e dei comuni vicini significa poter accedere a un esame fondamentale per la diagnosi precoce del tumore della mammella senza dover affrontare ogni volta lunghi spostamenti verso Enna o altre strutture sanitarie.

“Abbiamo aderito con convinzione a questa iniziativa, insieme all’amministrazione comunale, perché occasioni come questa ci permettono di avvicinare più persone alla prevenzione e di favorire una partecipazione più ampia ai programmi di screening – spiega Mario Zappia, direttore generale dell’ASP di Enna -. In queste giornate sono stati attivati a Nicosia i tre screening oncologici previsti dai programmi regionali, ma c’è anche un risultato molto concreto che vogliamo sottolineare: oggi il nuovo mammografo di ultima generazione ha effettuato il suo primo esame. Abbiamo scelto di collocarlo proprio qui, in un’area montana e periferica, seguendo un principio che è al centro anche degli indirizzi nazionali e regionali e del PNRR: portare la sanità quanto più possibile vicino alle persone. Per le donne di Nicosia e dei comuni vicini significa poter accedere a un esame fondamentale per la prevenzione senza dover affrontare ogni volta lunghi spostamenti verso Enna o altre strutture”.

Accanto agli screening, Nicosiana ha chiamato a raccolta la comunità anche per sostenere chi deve affrontare le cure. La raccolta fondi promossa durante la manifestazione è ancora in corso fino al 2 settembre, e tutto il raccolto sarà destinato ad AGO, associazione che offre gratuitamente alle persone con diagnosi oncologica un servizio di trasporto verso i luoghi di cura, accompagnandole in particolare nei percorsi di chemioterapia e radioterapia.

“Come Comune abbiamo scelto di sostenere e affiancare questa edizione di Nicosiana, dedicata alla salute delle donne e alla prevenzione, contribuendo a un percorso che ha messo insieme l’ASP di Enna, associazioni, realtà del territorio, cittadini e cittadine – dichiara la sindaca di Nicosia, Anna Maria Gemmellaro – Credo che questa manifestazione rappresenti un buon esempio di comunione di intenti e di collaborazione tra soggetti diversi, uniti dalla volontà di rafforzare l’attenzione sulla salute femminile. La prevenzione riguarda l’intera comunità: le donne devono potersi sentire protette e sostenute anche nel luogo in cui vivono, sapendo di poter contare su servizi, attenzione e vicinanza. È anche per questo che il Comune promuove e sostiene questa iniziativa. Mi auguro che da queste giornate rimanga soprattutto una maggiore consapevolezza: prendersi cura della propria salute, con continuità e senza paura, significa prendersi cura di sé e anche della comunità di cui si fa parte”.

Nel corso delle tre giornate sono intervenuti in piazza medici, oncologi e specialisti provenienti dallo Istituto Oncologico Mediterraneo, da Humanitas, dall’ospedale Cannizzaro di Catania e dall’Umberto I di Enna, che hanno affrontato con il pubblico i diversi aspetti della prevenzione oncologica, della diagnosi e dei percorsi di cura.

Accanto alla dimensione sanitaria, Nicosiana ha affidato all’arte e alla cultura il compito di portare la prevenzione nello spazio pubblico e di farne un tema condiviso dalla comunità. Al centro ci sono state innanzitutto le donne del territorio che hanno scelto di rendere pubblica la propria esperienza con la malattia.

Venti di loro sono state protagoniste di “Volti di Rinascita”, la mostra realizzata dalla fotografa Bianca Burgo, che attraverso i loro ritratti ha portato in diversi luoghi della città storie di diagnosi, cura e ripartenza. Le stesse donne sono state poi protagoniste di “Voci di Rinascita”, spettacolo con la direzione artistica di Antonio Monsellato che ha portato in piazza le loro testimonianze e le loro storie, insieme al contributo artistico di Ludovica Bizzaglia, Giacomo Ferrara, Alberto Paradossi e Alessandro Proietti.

“Da giovane donna sono stata molto felice di partecipare a Nicosiana e di poter dare il mio contributo a un’iniziativa dedicata alla salute femminile – racconta l’attrice Ludovica Bizzaglia – In questi giorni ho avuto la possibilità di incontrare e ascoltare donne che hanno raccontato la propria esperienza con grande generosità, e questo mi ha fatto riflettere ancora di più su quanto la prevenzione non debba essere considerata una questione legata soltanto all’età o a una particolare fase della vita. Conta anche il luogo in cui si vive e la possibilità concreta di accedere ai controlli e ai servizi: confrontandomi con queste storie mi sono resa conto di quanto, in alcuni casi, poter prendersi cura della propria salute possa diventare quasi un privilegio. La prevenzione dovrebbe invece essere un’opportunità accessibile a tutte, indipendentemente dall’età e dal territorio in cui si vive. Credo sia importante cominciare presto a costruire questa consapevolezza e occasioni come Nicosiana servono anche a questo: a far circolare informazioni, esperienze e attenzione tra donne di generazioni e realtà diverse”.

“Da padre di una bambina, questa esperienza ha avuto per me anche un significato personale: mi ha fatto riflettere ancora di più sull’importanza di costruire fin da subito una cultura della prevenzione e della cura, perché le donne di domani possano crescere con maggiore consapevolezza e con la possibilità di sentirsi tutelate – aggiunge l’attore Giacomo Ferrara – Chi lavora nel cinema ha anche la possibilità di raggiungere molte persone e, in alcuni momenti, di contribuire a portare attenzione su temi che rischiano di restare ai margini. Per questo sono stato felice di prendere parte a Nicosiana e di poter dare il mio contributo a un’iniziativa che mette insieme cultura, salute e attenzione per il territorio”.

Il programma culturale ha visto anche la partecipazione di Valeria Solarino, protagonista insieme alla pianista Gloria Campaner dello spettacolo “Oltre le colonne d’Ercole”, appuntamento conclusivo della manifestazione.

Nicosiana ha coinvolto infine le associazioni e le realtà del territorio, tra cui la cooperativa Nikos, Da Cosa Nasce Cosa, Federcasalinghe, il Movimento per la difesa dei territori e LibroSia, che hanno contribuito alla manifestazione e alla partecipazione della comunità.