Nicosia: festa privata, sanzionato ristoratore per inosservanza norme anti Covid

A seguito di accertamenti esperiti da personale del Commissariato di P.S. di Nicosia, in merito a notizie circa una festa privata tenutasi a Nicosia presso un noto esercizio di ristorazione, è stato sanzionato il titolare del locale per l’inosservanza delle norme anti contagio. È stato appurato che, in data 20 dicembre 2020 (periodo di “zona gialla”), nell’orario di pranzo si era svolta una festa privata presso un ristorante del luogo alla quale avevano partecipato molte persone di diversi nuclei familiari provenienti da varie aree territoriali.

Il ristoratore, in quella circostanza, non ha fatto rispettare le norme relative all’uso obbligatorio della mascherina, non ha fatto osservare il distanziamento sociale e ha collocato per tavolo un numero maggiore di commensali rispetto a quelli previsti. Sono in corso ulteriore attività per acclarare eventuali altre responsabilità.