Nicosia: visita del Questore al Commissariato e al Sindaco

Il Questore di Enna, dott. Cono Incognito, ha fatto visita al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nicosia, incontrando e ringraziando il Dirigente e tutto il personale in servizio per l’impegno che, quotidianamente, viene profuso nelle numerose attività svolte al servizio della cittadinanza.

Il dott. Incognito ha poi incontrato il Primo Cittadino di Nicosia, Luigi Bonelli, per un momento di saluto istituzionale e per discutere questioni relative alla sicurezza e allo sviluppo della città.

L’incontro ha avuto come obiettivo quello di rafforzare la collaborazione tra le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale per garantire un maggior livello di sicurezza e tranquillità ai cittadini, al fine di migliorarne la qualità di vita attraverso l’adozione di strategie volte al contrasto della criminalità.

La visita si è conclusa con un positivo scambio di vedute e con l’impegno di proseguire la collaborazione tra le due istituzioni per il bene della città e dei suoi cittadini.