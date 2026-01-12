Nicosia, verso le comunali: AVS convoca un incontro del campo progressista

8 minuti ago
Aldo La Ganga
L’Alleanza Verdi Sinistra di Nicosia ha convocato per oggi alle 19.30, nei locali della libreria Le Città del Mondo, un incontro del campo progressista locale. A renderlo noto è Aldo La Ganga, che spiega come si tratti di “una iniziativa che alza il livello del confronto e che speriamo faccia chiarezza, in vista delle prossime elezioni comunali Nicosia”.

Secondo La Ganga, “ad oggi, ci troviamo di fronte a un quadro politico cittadino confuso, tattico, inciucesco…..”. Da qui la posizione di AVS, che afferma di spingere “affinché, i cittadini vengono rispettati nel loro sentire politico e personale”.

In questa direzione, prosegue la dichiarazione, “per questo, per quanto ci riguarda, andiamo avanti con idee e proposte programmatiche affinché emerga con chiarezza una proposta progressista, che liberi volti ed energie nuove e che sia realmente alternativa all’amministrazione uscente Bonelli e al suo bonellismo”.

