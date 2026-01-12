Nicosia, verso le comunali: AVS convoca un incontro del campo progressista

PUBBLICITÀ

L’Alleanza Verdi Sinistra di Nicosia ha convocato per oggi alle 19.30, nei locali della libreria Le Città del Mondo, un incontro del campo progressista locale. A renderlo noto è Aldo La Ganga, che spiega come si tratti di “una iniziativa che alza il livello del confronto e che speriamo faccia chiarezza, in vista delle prossime elezioni comunali Nicosia”.

Secondo La Ganga, “ad oggi, ci troviamo di fronte a un quadro politico cittadino confuso, tattico, inciucesco…..”. Da qui la posizione di AVS, che afferma di spingere “affinché, i cittadini vengono rispettati nel loro sentire politico e personale”.

In questa direzione, prosegue la dichiarazione, “per questo, per quanto ci riguarda, andiamo avanti con idee e proposte programmatiche affinché emerga con chiarezza una proposta progressista, che liberi volti ed energie nuove e che sia realmente alternativa all’amministrazione uscente Bonelli e al suo bonellismo”.