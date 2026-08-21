Nicosia: tre giorni dedicati alla prevenzione oncologica femminile tra screening, testimonianze e cultura

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Portare gli screening gratuiti vicino alle donne, riunire medici e cittadini, dare spazio alle testimonianze di chi ha attraversato la malattia e sostenere chi ogni giorno accompagna i pazienti verso i luoghi di cura. Dal 27 al 29 agosto Nicosiana chiama a raccolta a Nicosia professionisti della salute, associazioni, donne del territorio, artisti e protagonisti dello spettacolo per tre giornate dedicate alla prevenzione oncologica femminile.

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Recentemente l’ASP di Enna ha annunciato l’arrivo a Nicosia di un nuovo mammografo digitale destinato alle attività di prevenzione e diagnosi del tumore al seno: una dotazione attesa in un territorio nel quale, fino a oggi, accedere a una mammografia poteva significare affrontare oltre un’ora di viaggio. Nicosia porta così l’attenzione su una questione che riguarda molte aree interne della Sicilia e del Mezzogiorno: garantire accesso alla prevenzione e alle cure oncologiche anche lontano dai grandi centri sanitari. Nicosiana parte da qui e mette in campo azioni concrete: tre giornate di screening gratuiti, incontri con medici e specialisti, sostegno alle associazioni che operano accanto ai pazienti e un programma culturale che attraversa fotografia, letteratura, teatro e musica.

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Tra le iniziative centrali della manifestazione c’è la raccolta fondi destinata ad AGO, associazione del territorio che accompagna gratuitamente i pazienti oncologici di Nicosia verso i centri siciliani nei quali devono sottoporsi a chemioterapia, radioterapia, immunoterapia e altri trattamenti. Per chi vive in un’area interna, infatti, la distanza continua a pesare anche dopo una diagnosi. Le terapie possono richiedere spostamenti frequenti, anche più volte nella stessa settimana e fin dalle prime ore del mattino. AGO garantisce il trasporto e accompagna i pazienti lungo questa parte del percorso terapeutico, alleggerendo un impegno che altrimenti ricadrebbe sulle persone malate e sulle loro famiglie.

Al centro della manifestazione ci saranno anche le donne di Nicosia. La fotografa siciliana Bianca Burgo ne ha ritratte venti: donne che hanno ricevuto una diagnosi di tumore e hanno scelto di condividere pubblicamente la propria esperienza. Alcune hanno concluso le terapie, altre le stanno ancora affrontando.

I ritratti saranno esposti in diversi punti della città per tutta la durata di Nicosiana, componendo un percorso fotografico che porta nello spazio pubblico storie spesso vissute nella dimensione privata.

Le protagoniste della mostra prenderanno anche la parola nella serata inaugurale del 27 agosto, “Voci di Rinascita”, diretta da Antonio Monsellato. Con loro ci saranno la testimonial della manifestazione Ludovica Bizzaglia, Alessandro Proietti, Giacomo Ferrara e Alberto Paradossi. Fotografie e testimonianze si intrecceranno nel racconto della diagnosi, delle terapie, del rapporto con il corpo e con le relazioni, della quotidianità durante la malattia e della vita che continua oltre la cura. Il programma serale proseguirà il 28 agosto con l’Associazione LibroSia, che propone una lettura e un confronto a partire da “La cura” di Concita De Gregorio. Sarà Ludovica Bizzaglia a leggerne alcuni brani, da cui prenderà avvio una conversazione sulla malattia e sulle relazioni che accompagnano l’esperienza della cura. Seguirà il monologo “Mamma” di Lorenzo Maniscalco. Il 29 agosto sarà invece la volta di Oltre le colonne d’Ercole, con Valeria Solarino e la pianista Gloria Campaner, uno spettacolo che intreccia parola, musica e letteratura attraverso il tema del viaggio e del superamento del limite.

Dal 27 al 29 agosto Nicosiana ospiterà tre Screening Open Day. Alla Casa della Comunità di Nicosia saranno effettuate mammografie e distribuiti i kit per lo screening del colon-retto; il Consultorio familiare sarà invece dedicato allo screening della cervice uterina. Accanto agli screening, il programma riunisce professionisti della prevenzione, della diagnosi e della cura oncologica provenienti da alcune delle principali realtà sanitarie siciliane. Il 27 agosto, l’apertura “La prevenzione è vita. Tumore della mammella e dell’utero: conoscere, prevenire, curare” vedrà la partecipazione dei vertici dell’ASP di Enna, di professionisti sanitari, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del territorio.

Il 28 agosto, il convegno “La prevenzione nel tempo di mezzo: diagnosi precoce e stili di vita sani” riunirà specialisti della rete oncologica siciliana. Modera Paolo Fontana, direttore della Breast Unit dell’Istituto Oncologico del Mediterraneo. Partecipano Francesca Catalano, direttrice della UOC di Senologia dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania e coordinatrice della Commissione regionale siciliana della Rete senologica; Vincenzo Adamo, professore di Oncologia medica e coordinatore della Rete Oncologica Siciliana; Massimiliano Berretta, professore di Oncologia medica e direttore della UOC di Oncologia del Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina; Cristina Gorgone, responsabile dell’ambulatorio di Genetica medica dello IOM.

Il 29 agosto sarà invece dedicato a “Corpi fuori copione”, un incontro sull’immagine corporea femminile letta attraverso i dati scientifici e l’esperienza clinica di chi cura malattie che incidono profondamente sul corpo. Relatore sarà Giuseppe F. Catanuto, ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche di Humanitas University Milano, chirurgo senologo e responsabile della ricerca clinica del Breast Center Humanitas Catania.

Nicosiana coinvolgerà inoltre associazioni e realtà locali, tra cui la cooperativa Nikos, il Movimento per la difesa dei territori e Federcasalinghe, che contribuiranno all’allestimento della città con i simboli della prevenzione oncologica femminile.

Nel 2024 sono state stimate in Italia 390.100 nuove diagnosi di tumore, 175.600 tra le donne. Il tumore della mammella resta la neoplasia più frequente nella popolazione femminile, con 53.065 nuovi casi, pari a circa il 30% delle diagnosi oncologiche tra le donne.

La Sicilia è penultima in Italia per adesione agli screening del tumore della mammella e della cervice uterina, davanti soltanto alla Calabria.

Quando un tumore al seno richiede un intervento ricostruttivo, in Sicilia più di una paziente su cinque lascia la regione per operarsi altrove. Il Rapporto 2025 del Registro Nazionale degli Impianti Protesici Mammari indica che il 21,1% delle siciliane che necessita di chirurgia ricostruttiva dopo un tumore al seno si rivolge a strutture fuori regione. Secondo la Fondazione GIMBE, la Sicilia è inoltre tra le regioni con il saldo più negativo nella mobilità sanitaria interregionale.

Nicosiana è organizzata e promossa dall’Associazione culturale Divina Mania, in collaborazione con il Comune di Nicosia e l’ASP di Enna, con la direzione artistica di Antonio Monsellato.