Nicosia: tornano protagonisti cultura e spettacolo con “Nicosiana”

Sulla scia degli attestati di stima e dell’ottima riuscita della prima edizione, tenutasi nel giugno dello scorso anno, “Nicosiana” torna a scaldare i motori in vista dell’edizione 2023. Quest’anno la manifestazione che unisce cultura e spettacolo, che può contare sul patrocinio e sul sostegno economico da parte dell’assessorato al turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana e del Comune di Nicosia, si svolgerà nella parte finale della stagione estiva, precisamente da giovedì 24 a domenica 27 agosto, proprio a Nicosia.

Una rassegna artistico-culturale organizzata dall’Associazione “Divina Mania”, formata da un collettivo di giovani artisti e produttori, migrati lontano dal profondo sud d’Italia, che hanno deciso di mettere a disposizione le proprie conoscenze e relazioni, create nel corso di anni di studio e lavoro in contesti internazionali, al servizio del loro territorio d’appartenenza.

Divina Mania è presieduta da Debora Leonardi, stimata produttrice siciliana, ideatrice della manifestazione e nicosiana doc, coadiuvata dagli artisti Mauro Lamanna e Gianmarco Saurino.

L’evento, che mette in scena teatro, musica e performance artistiche, dunque, è al suo secondo anno di attività: attraverso i nuovi linguaggi della scena artistica italiana, Nicosiana mira a sostenere la ricerca in ambito medico-scientifico. Grazie al supporto di artisti di caratura internazionale, che anche quest’anno saranno protagonisti per quattro giorni nello splendido borgo in provincia di Enna, prenderanno vita iniziative e spettacoli con lo scopo di raccogliere donazioni e fondi per enti e associazioni, nell’ambito della ricerca medica, unendo in tal modo cultura e solidarietà su un unico palcoscenico.

Se in occasione della prima edizione, dedicata alla memoria della Dr.ssa Maria Maira, i fondi furono destinati all’AISLA, per la ricerca contro la SLA, quest’anno è stato scelto l’ospedale “Bambin Gesù” di Roma, centro d’eccellenza per la diagnosi ed il trattamento, impegnato nella ricerca contro l’epodermolisi bollosa, una malattia genetica ereditaria e invalidante. Questa patologia, rara, è nota anche come “Sindrome dei bambini farfalla”, facendo proprio riferimento alla fragilità dei pazienti, ovvero i bambini.

La scelta di affiancare la seconda edizione della manifestazione culturale a questa malattia ha una motivazione ben precisa: ciò è stato deciso in onore di Giuseppe Lo Sauro, giovane ventitreenne del territorio nicosiano affetto proprio da questa grave malattia, che, nonostante il suo fragilissimo stato di salute, è un personaggio attivo e di grande operosità e vitalità nella vita quotidiana della comunità nicosiana.

La direzione artistica, quest’anno, è stata affidata ad Antonio Monsellato e Mauro Lamanna, con il supporto artistico di Emilio Fallarino.

Dal 24 al 27 agosto, dunque, nel centro storico di Nicosia, è previsto un fitto numero di eventi e rappresentazioni di ogni genere. Durante il lungo weekend di fine agosto, si svolgerà anche una Tattoo Convention, il 25 e 26 agosto, di richiamo internazionale. Grazie alla collaborazione di un giovane tatuatore originario di Nicosia e famoso in tutto il mondo, Luciano Prato, insieme ad Angelo Prato, nel territorio ennese giungeranno quindici tra i migliori tatuatori d’Italia.

La convention mira ad attirare turisti da tutta la regione i quali, partecipando all’evento, contribuiranno ad aumentare la somma da devolvere in beneficenza.

Sempre tra il 25 e il 26 agosto, tra i vicoli del centro storico di Nicosia si svolgerà la mostra “Come farfalle”: venti artisti siciliani esporranno le loro opere in onore dei bambini affetti dall’epodermolisi bollosa. A tal proposito, tra le opere della mostra ci saranno proprio quelle realizzate del giovane Giuseppe Lo Sauro.

Il primo giorno della rassegna, il 24 agosto, in piazza Garibaldi saranno protagonisti i Karma B, il duo di “Drag Queen” più famoso d’Italia. I due protagonisti, di origine siciliana, sono ormai personaggi televisivi affermati, spesso ospiti di numerose trasmissioni in Rai. Insieme allo stesso Giuseppe Lo Sauro tratteranno il tema della diversità e, inoltre, saranno affiancati anche dal duo comico de Le Coliche.

Altri appuntamenti da non perdere della seconda edizione di Nicosiana si svilupperanno ancora tra venerdì 25 e sabato 26 agosto. Dopo l’inaugurazione della mostra d’arte, venerdì 25, l’attore Francesco Riva interpreterà un monologo sulla dislessia, con focus sempre sulla diversità; successivamente ci sarà una serata di beneficenza nella location di Villa Nikes, proprio a Nicosia.

La serata conclusiva di sabato 26, infine, vedrà protagonista Laura Adriani, nuovamente il duo comico de Le Coliche e l’attore Arturo Muselli.

L’obiettivo è e rimane quello di unire eventi di grande qualità artistica all’importanza degli aspetti sociali e del supporto verso la ricerca medica, al fine di rendere la splendida città di Nicosia capitale per quattro giorni di arte e solidarietà.

Il Comune di Nicosia, anche in occasione della seconda edizione della manifestazione culturale, ha giocato un ruolo importante affinché l’evento potesse riproporsi nel cuore del borgo ennese, consegnando le chiavi della città all’arte e allo spettacolo. Un contenitore culturale che rappresenta un unicum nel panorama territoriale sia per il livello elevato, non solo quantitativo ma anche qualitativo, di eventi che coinvolgono ospiti prestigiosi, con nomi noti nel mondo della cultura a livello nazionale, sia anche per lo scopo nobile per cui nasce, ovvero la beneficienza per sostenere la ricerca.

“C’è grande soddisfazione – ha sottolineato l’assessore alla cultura del Comune Nando Zappia – per il ritorno di una straordinaria manifestazione quale Nicosiana. Importantissima sia dal punto di vista culturale, ma anche dal forte impatto sociale e di sensibilizzazione nei confronti della ricerca medica, contro patologie che nel silenzio affliggono diverse persone nel mondo. Quest’anno la manifestazione porrà l’attenzione nei confronti dell’epodermolisi bollosa, di cui ancora non esiste una cura e con cui convive Giuseppe Lo Sauro, un nostro giovane concittadino. Con questo evento si dimostra che la cultura è essenzialmente nobiltà d’animo, con essa e attraverso essa si può far conoscere a tanti non soltanto la bellezza di un’opera ma anche la profondità di un messaggio. Come amministrazione comunale siamo stati ben lieti di dare il nostro supporto a questa manifestazione a livello autorizzativo, logistico ed economico. Nicosia sarà per quattro giorni teatro di un evento unico sotto tutti i punti di vista e per questo motivo invito sin da subito tutti ad essere presenti ai vari appuntamenti dal 24 al 26 agosto, caratterizzati da musica, teatro, performance e convegni. Ringrazio Debora Leonardi che ancora una volta propone per Nicosia la possibilità di proiettare il nostro paese in una dimensione più elevata in campo culturale e in campo umano. Infine, un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo alla famiglia Lo Sauro: grazie per averci insegnato a non mollare mai. Vi aspettiamo a Nicosia”.

In occasione dell’edizione 2023, oltre ai biglietti per assistere agli spettacoli, sarà possibile acquistare le magliette ufficiali di “Nicosiana”. A breve saranno forniti i prezzi dettagliati e i punti di rivendita. L’intero ricavato, tra vendita dei biglietti e merchandising, sarà chiaramente devoluto in beneficenza.