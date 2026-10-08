Nicosia, torna la Festa del Cannolo: undici pasticcerie in gara

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Il cannolo torna protagonista a Nicosia. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre 2026 il centro storico ospita la seconda edizione della Festa del Cannolo, una tre giorni che unisce degustazioni, show-cooking, laboratori e spettacoli, con la formula di «una sfida tra i migliori maestri pasticceri».

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La festa si concentra tra piazza Garibaldi, largo Duomo, piazza del Mercato e piazza Marconi, dove sono allestiti gli stand di cannoli, dolci, street food, artigianato e articoli da regalo. Per tutta la durata della manifestazione sono previsti animazione, folklore, musica, artisti di strada e intrattenimento per adulti e bambini.

Venerdì 9 ottobre si comincia alle 9 in piazza Garibaldi con lo show-cooking del cannolo dedicato ai più piccoli, a cura di Federcasalinghe. Alle 16.30, nell’androne del Palazzo Speciale di Mallia, in via F.lli Testa, sarà inaugurata la mostra di pittura «Arte in crosta, i giovani siciliani e il mito del cannolo», a cura della scuola media Carmine e del maestro Danilo Prestigiacomo.

Alle 17.30 apriranno gli stand di street food tra via F.lli Testa, piazza del Mercato e piazza Marconi. Alle 20.30, nel quartiere Santa Croce, è in programma la sagra dei «rigatoni ‘nta maidda», organizzata dal Comitato Nostra Signora dei Raccomandati. Dalle 21.30 musica e intrattenimento dal vivo in via F.lli Testa e piazza del Mercato.

Sabato 10 ottobre, alle 10, in piazza Garibaldi, è prevista l’inaugurazione degli stand dei cannoli con l’accompagnamento del gruppo folk “Note della terra”. Alle 11 «La ricotta di una volta», dimostrazione del procedimento della quagliata dei pastori di un tempo, mentre alle 12 si terrà lo show-cooking dello chef Fabio Potenzano, membro della giuria tecnica.

Nel pomeriggio il centro storico ospiterà l’esibizione del Gruppo Folk Engium. Alle 17, in piazza Garibaldi, spazio a «La sfida dei cannoli», competizione tra alcuni dei migliori maestri pasticceri di tutta la Sicilia. Alle 19 è previsto l’abbinamento del Passito con i cannoli, a cura di ONAV Enna, sezione Nicosia, seguito alle 20 dalla premiazione dei pasticceri vincitori. Alle 21.30 lo spettacolo musicale della Women Orchestra «Le Donne del Rock!».

Domenica 11 ottobre gli stand gastronomici e artigianali riapriranno alle 10. Alle 11, all’Auditorium Dante Alighieri di via Roma, Giusi Battaglia presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo libro, «Il Grande Libro della Cucina Siciliana», a cura della cartolibreria Ridolfo in collaborazione con LibroSia.

Sempre alle 11, nello slargo della torre campanaria, sarà replicata «La ricotta di una volta» con la quagliata dei pastori. Alle 12.30, in piazza Garibaldi, show-cooking dedicato al cannolo nicosiano.

Alle 16.30 sarà realizzata in show-cooking la cassata siciliana da record, a cura della Federazione Italiana Pasticceri. Alle 19 è prevista la degustazione guidata dell’abbinamento del Passito con cannoli e cassata, a cura di ONAV Enna, mentre alle 19.30 sarà aperta la degustazione della cassata da record. La manifestazione si chiuderà alle 20.30 con lo spettacolo musicale Mizzica Swing.

A valutare i cannoli in gara sarà una giuria presieduta da Giusi Battaglia, volto noto di «Giusina in Cucina», affiancata dai pasticceri Mario Fiasconaro, Lillo De Fraia e Lillo Freni, dal pasticcere e chef Fabio Potenzano e dalla giornalista enogastronomica Clara Minissale.

Le undici pasticcerie in gara sono Pasticceria Cappello di Palermo, con Salvatore Cappello; Extra Bar Petta di Piana degli Albanesi, con i fratelli Petta; Le Delizie di Piana di Palermo, con Manuel Candela; Jack’s Bar di Cerda, con Enza Cusimano e Daniele; Pasticceria Gaetano Scarfia di Caltanissetta, con Gaetano Scarfia; Caffè Roma 1921 di Enna, con Gaetano e Roberta Di Salvo; Pasticceria Dolci Tentazioni di Mistretta, con Cristina; Pasticceria Giulio di Capo d’Orlando, con Franco Giulio; La Cometa di Mirto, con Filippo Nici; Pasticceria Barone di Comiso, con Vincenzo Barone; Pasticceria Alba di Gibellina, con Vitalba Pace.

Accanto al programma gastronomico, la manifestazione è un’occasione per scoprire il patrimonio storico e artistico della città.

Cattedrale, Basilica di Santa Maria Maggiore, Chiesa di San Vincenzo Ferreri, Chiesa del SS. Salvatore e Casa di San Felice saranno aperte domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, con visite guidate a cura degli studenti del Liceo Linguistico F.lli Testa.

La Cella di San Felice sarà visitabile sabato dalle 15 alle 17.30 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30. Per il Soffitto Ligneo Dipinto della Cattedrale sarà attiva la fruizione multimediale sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.

Il Museo Diocesano sarà aperto sabato dalle 15.30 alle 20 e domenica dalle 9.30 alle 13. La Mostra delle Confraternite, in piazza San Calogero, sarà visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Nell’androne del Palazzo Speciale di Mallia, in via F.lli Testa, sarà inoltre allestita la mostra di pittura «Arte in crosta».

L’area enogastronomica principale si snoda lungo piazza del Mercato, via F.lli Testa, piazzetta San Calogero e piazza Marconi, con cannoli, dolci tradizionali e street food tipico del territorio. Per i più piccoli è prevista un’area giochi con gonfiabili e animazione in piazza del Carmine.

Gli organizzatori avvertono che il programma potrebbe subire variazioni.