Nicosia, tappa della campagna referendaria: incontro pubblico del Comitato per il No

Prosegue la campagna referendaria in provincia con un nuovo appuntamento a Nicosia. L’incontro pubblico è in programma sabato 21 febbraio alle ore 17.30 all’Auditorium dell’ex teatro comunale, in piazza Marconi, nell’ambito della “campagna referendaria provinciale” promossa dal Comitato per il No.
Ad introdurre i lavori sarà Piergiacomo La Via, portavoce provinciale del comitato per il No. A moderare l’incontro sarà Aldo La Ganga (Europa Verde AVS Nicosia-Enna).
Interverranno Piera Anzalone (sostituto procuratore CL, Comitato “Giusto dire NO”), Francesco Alberghina (responsabile provinciale Controcorrente), Gabriella Grasso (Esecutivo regionale Europa Verde AVS), Antonio Allegra Filosico (consigliere comunale M5S – Nicosia), Antonello Catania (segretario circolo PD – Nicosia), Antonio Malaguarnera (segretario generale CGIL – Enna), Salvatore Timpanaro (avvocato), Lidia Adorno (deputato regionale M5S), Fabio Venezia (deputato regionale PD) e Stefania Marino (deputato nazionale PD).
È previsto inoltre un collegamento con Pietro Gurrieri, autore del libro “Dividi et Impera”.