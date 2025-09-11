Nicosia: successo per Max Gazzè e Calabria Orchestra in Piazza degli Eventi

PUBBLICITÀ

Una piazza gremita ha accolto ieri sera a Nicosia il concerto gratuito di Max Gazzè con la Calabria Orchestra, che ha di fatto inaugurato la nuova Piazza degli Eventi. Pubblico arrivato anche dai comuni limitrofi per assistere allo spettacolo, nonostante la pioggia intermittente che ha costretto molti spettatori a cercare riparo in alcuni momenti dello spettacolo, salvo poi tornare ad applaudire l’artista.

Prima dell’inizio è intervenuto il sindaco Luigi Bonelli, che ha ringraziato tutti i presenti.

Sul palco Gazzè ha proposto i suoi brani più celebri e pezzi della tradizione popolare del Sud Italia, riarrangiati dalla Calabria Orchestra diretta da Checco Pallone.