Nicosia: successo per i primi due giorni della kermesse “Nicosiana”

Grande consenso tra il pubblico nei primi due giorni di “Nicosiana”, la rassegna culturale di arte, cinema e spettacolo che sta allietando la comunità di Nicosia e l’intera provincia ennese. Un evento a favore della ricerca contro la SLA, in collaborazione con l’AISLA, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, dedicato alla memoria della dott.ssa Maria Maira, nicosiana di nascita, che ha aperto i battenti mercoledì scorso e si è confermato subito, nella giornata di ieri, con appuntamenti di spessore che hanno visto una grande partecipazione.

Dopo l’inaugurazione della kermesse e i tradizionali saluti istituzionali del sindaco di Nicosia Luigi Bonelli, la prima giornata ha lasciato spazio all’interessante workshop “Parla come posti – Lo Storytelling ai tempi di Instagram”, tenuto dalla digital content creator dell’agenzia Yourmood, Federica Zacchia, che ha replicato anche ieri in occasione del secondo incontro, sempre all’interno del palazzo di città.

L’intenso 2 giugno di Nicosiana era partito già in mattinata con la visita alla riserva naturale “Campanito Sambughetti”. Gli appuntamenti più attesi, invece, sono arrivati in serata: dapprima l’inaugurazione, in Piazza Garibaldi, dell’opera “L’abbraccio” dell’artista Maurizio Cannizzo, presidente dell’associazione Madonarri di Sicilia, che ha realizzato quest’opera con una tecnica anamorfica, ovvero attraverso una distorsione realizzativa è stato possibile osservare la creazione tramite un cilindro a specchio; a seguire, l’ambientazione suggestiva all’interno del palazzo di città ha fatto da scenografia alla magistrale interpretazione dell’attore Antonio Monsellato, protagonista di uno splendido monologo letterario tratto da “La notte poco prima delle foreste”, che ha visto una grande partecipazione di pubblico.

“L’accoglienza straordinaria che abbiamo ricevuto in questi giorni – ha precisato con entusiasmo Monsellato – si è trasformata in una grande partecipazione da parte del pubblico. E ciò non era certo scontato trattandosi della prima edizione per questa manifestazione. Sono molto legato al testo che ho interpretato, certamente uno dei più belli che abbia mai letto e che da tanto tempo volevo eseguire. Per tutto ciò ci tengo a ringraziare Nicosia e specialmente Debora Leonardi, una grande amica e creatrice di una rassegna così importante. Ai nicosiani dico di tenersi stretta una professionista come Debora”.

Sempre durante la serata di ieri, spazio alla suggestiva esibizione di videomapping, proiettata sulla facciata del palazzo di città dell’artista Ehab. Musica e spettacolo in chiusura di serata, in Piazza Santa Maria di Gesù, con le esibizioni de “Le violiniste Chic” e con il contest musicale “Retroska”, che hanno suggellato al meglio una straordinaria giornata di performance artistiche.

“Dopo un grande lavoro, la ricompensa migliore che potessimo ricevere – ha sottolineato una raggiante Debora Leonardi, organizzatrice insieme all’associazione Divina Mania della rassegna Nicosiana – è stata la grande affluenza di pubblico e i consensi ricevuti in questi primi giorni di rassegna. Ieri è stata una giornata davvero intensa, ricca di eventi di grande spessore artistico e culturale. Dalla gita alla riserva naturale al mattino all’inaugurazione della splendida opera di Maurizio Cannizzo, dal workshop di Federica Zacchia all’intenso monologo letterario di Antonio Monsellato, che ha affascinato ed emozionato. E anche i gruppi musicali che hanno animato la serata di Nicosia. Abbiamo ancora tre giorni ricchi di appuntamenti – ha concluso la presidentessa di Divina Mania – e sarà sempre una grande emozione ammirare Nicosia così viva e partecipe”.

Importante per l’ottima riuscita della manifestazione il sostegno del Comune di Nicosia. Il sindaco Luigi Bonelli, difatti, ha fatto sentire il suo supporto e ha partecipato con entusiasmo agli eventi in programma. Tra gli altri, ha presenziato anche Francesco De Luca, marito della dott.ssa Maria Maira, in rappresentanza della famiglia, che ha ribadito l’importanza del connubio tra l’arte e la ricerca: “Noi non conoscevamo la SLA. Pertanto, quando questa malattia ha scelto di colpire la nostra Maria, la prima sensazione è stata quella di disorientamento e solitudine, specialmente perché ci si rende conto che questa malattia si manifesta lasciando la mente vigile, ma al tempo stesso prigioniera di un corpo che man mano va verso l’immobilità. Abbiamo intrapreso un percorso di speranza e di terapia, ma ci siamo successivamente resi conto che, purtroppo, è una malattia di cui si conosce ben poco. Non esiste una vera e propria terapia capace di guarire la SLA, in quanto le cause sono sconosciute. Nel caso di Maria la progressione della malattia è stata, ahinoi, molto veloce. Ecco perché ritengo di grande valenza e importanza questa manifestazione che contribuisce alla ricerca contro la SLA, affinchè possa sensibilizzare i più e far conoscere la realtà di persone che combattono quotidianamente contro questo mostro”.

Nicosiana prosegue oggi – e sino a domenica prossima – con il suo fitto programma di appuntamenti culturali. Oggi e domani spazio a Gianmarco Saurino, attore noto nel panorama cinematografico e televisivo, che sarà protagonista oggi pomeriggio al Cineteatro comunale, insieme al direttore artistico dell’evento Mauro Lamanna, di un seminario di recitazione dal titolo “Il cantiere dell’attore”; domani sera alle ore 21, in piazza Garibaldi, invece, grande attesa per lo spettacolo teatrale “Rotte”, con protagonisti lo stesso Gianmarco Saurino e Daniele Greco, con la regia di Mauro Lamanna. Sempre domani, 4 giugno, spazio al tema centrale della manifestazione, ovvero la ricerca contro la malattia della SLA, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, in occasione della tavola rotonda “Vivere la SLA – nuove diagnosi e nuove terapie”, prevista alle ore 11 nell’aula consiliare del palazzo di città, a cui parteciperà, tra gli altri, il vicepresidente dell’AISLA, Michele La Pusata. Ancora tre giorni di spettacoli, teatro e arte, tra tradizione e futuro, dunque, a Nicosia. E, inoltre, da domani si potrà ammirare la 28ª edizione dell’infiorata “Pace e Armonia delle differenze”, organizzata dall’associazione Fidapa di Nicosia.