Nicosia, sopralluogo all’impianto sportivo polivalente per verificare le criticità

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Migliorare l’impiantistica sportiva significa garantire ai giovani e non solo il diritto di praticare lo sport e di dedicarsi ad attività salutistiche assicurando standard adeguati. Ne è fermamente convinto il consigliere delegato Giuseppe Castello, che tra le attività in cui è impegnato per assolvere al meglio il proprio compito istituzionale vi è quella di monitorare la situazione degli impianti sportivi nella sua zona di riferimento e di assicurare interventi la dove è necessario.

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Sotto la lente d’ingrandimento l’impianto Sportivo Polivalente di Nicosia per il quale il consigliere ha promosso ed effettuato un sopralluogo con il dirigente del IV settore del Libero Consorzio Comunale, l’ingegnere Gaetano Alvano, accompagnato dal geometra Filippo Fiammetta.

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L’impianto Sportivo di proprietà dell’Ente è stato affidato in convenzione al Comune e rappresenta una realtà importante per Nicosia e per tutto il comprensorio, offrendo a giovani, associazioni e società sportive uno spazio fondamentale per la pratica dell’atletica e delle attività sportive. La presenza dei tecnici ha consentito di verificare alcune criticità che saranno valutate attentamente per consentire di assicurare un impianto funzionale ed efficiente.

«Ho promosso questo sopralluogo – dichiara il consigliere provinciale delegato allo Sport Giuseppe Castello – per avere un quadro preciso della situazione necessario per potere programmare interventi per eliminare le problematiche rilevate e per assicurare agli sportivi standard di qualità. Promuovere lo sport significa investire nella comunità e nel futuro dei nostri ragazzi. Continueremo a lavorare affinché il patrimonio sportivo provinciale venga mantenuto, valorizzato e messo nelle migliori condizioni possibili a servizio dei cittadini.”