Da lunedì la sede di Nicosia per le vaccinazioni contro il Covid 19 sarà trasferita presso i locali dell’ex Tribunale, già occupati dall’USCA. Attualmente l’hub vaccinale è presso il Distretto di Nicosia, da lunedì 25 luglio aprirà in via Senatore Antonino Romano, presso l’ex Tribunale.

“Saranno svolte nei nuovi locali – comunica l’Asp – tutte le attività legate alla problematica Covid, compresa la gestione delle pratiche relative alle sanzioni amministrative per inadempimento vaccinale”.