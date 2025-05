Nicosia si prepara ad accogliere la “Piazza del Volontariato”

PUBBLICITÀ

Sabato la città di Nicosia ospiterà l’iniziativa “Piazza del Volontariato”: Piazza Garibaldi diventerà il cuore pulsante di una giornata all’insegna dell’incontro, della partecipazione e della promozione del volontariato come strumento di speranza e solidarietà.

La manifestazione prenderà il via alle ore 8:30 con il raduno dei partecipanti, per poi entrare nel vivo dalle 9:30 con un ricco programma di animazione, laboratori creativi, attività di sensibilizzazione sulla cultura del dono, dimostrazioni di Protezione Civile e manovre salva-vita, rivolte a tutta la cittadinanza.

Alle ore 13:00 è previsto un momento conviviale con i volontari, che offrirà l’occasione per rafforzare i legami tra le diverse realtà associative del territorio. Nel pomeriggio, a partire dalle 15:00, sarà allestita un’area bimbi con animazione, dedicata alle famiglie e ai più piccoli. L’evento rientra nelle iniziative previste dal CSVE per promuovere le opportunità e la mission di Palermo Capitale del Volontariato 2025.

La giornata si concluderà a partire dalle ore 17:30 con la preparazione alla Celebrazione del Giubileo del Volontariato, seguita da una processione, l’ingresso in Chiesa e la partecipazione alla Santa Messa celebrata da Mons. Giuseppe Schillaci, Vescovo della Diocesi di Nicosia, alla presenza delle autorità civili e delle associazioni di volontariato della Diocesi.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Nicosia, della Diocesi di Nicosia, del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, in collaborazione con il Forum del Terzo Settore e il Comitato di Palermo Capitale del Volontariato 2025. Si tratterà di un’occasione importante per celebrare e promuovere l’impegno quotidiano di tanti volontari che operano con generosità per costruire comunità più coese, inclusive e solidali.