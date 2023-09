Nicosia: “Rinascerai?”, al via iniziativa per il rilancio della città

PUBBLICITÀ

Ci sono speranze di rinascita per la città di Nicosia? O di arrestarne il declino? Quali direzioni intraprendere per avviare percorsi di sviluppo innovativi e sostenibili? Possiamo mettere insieme energie, saperi e competenze al servizio di una città diversa? E inoltre, è possibile lavorare insieme a una visione condivisa? Da queste domande prende forma “Rinascerai?”, iniziativa che vuole essere un’occasione per ragionare e riflettere insieme sulle possibili traiettorie di ripresa e di rilancio della città di Nicosia, attraverso il contributo di studiosi, professionisti, ma anche cittadini comuni. L’idea è di Piergiacomo La Via e Michela Zingone.

Il progetto avrà inizio sabato alle ore 18 nell’aula magna del Plesso Randazzo, con la partecipazione di una politologa (Patrizia Messina), una filosofa (Giulia Li Destri) e un umanista (Nino Arrigo), per avviare un primo brainstorming e raccogliere idee, stimoli e punti di vista multidisciplinari.

“Un confronto libero – fanno sapere i promotori dell’iniziativa – dove poter ascoltare la voce anche di nicosiani che vivono o hanno vissuto lontano da Nicosia”.

Parteciperanno Giuseppina Vitale, PhD in Scienze Umanistiche e docente di lettere a Modena; Matteo Catania, financial analyst a Cracovia; Giulia Bellettati, medico di medicina nucleare ed estetica a Milano; Michele Castrogiovanni, imprenditore a Natal (Brasile); Carmen Contino, operatrice olistica a Nicosia; Salvatore Scellato, Senior Software Engineering Manager presso Google Deepmind, sede di Londra; Gianfranco Catrini, manager Webuildgroup, in collegamento dagli Stati Uniti.

“Ogni anno – spiegano gli organizzatori – sono sempre più numerosi coloro che lasciano Nicosia, per andare a lavorare fuori dalla Sicilia o in alcuni casi all’estero. Perché si va via? Che cosa si trova una volta partiti? Per quali ragioni si lascia la propria terra? Si parte con l’ambizione e la speranza di avere un lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle offerte dal proprio paese, di poter fare carriera e ottenere riconoscimenti professionali in ambienti meritocratici, di poter accedere ad un tipo di vita più in linea con i propri desideri e interessi, talvolta persino con i propri orizzonti identitari. E allora, ci prepariamo ad una fase ulteriore di spopolamento? E quale contributo possono dare queste giovani donne e questi giovani uomini alla vita della comunità in cui sono cresciuti? Infine, per tutti loro la domanda è: ‘Quando ti penso, vorrei tornare?’”.