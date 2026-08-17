Nicosia ricorda Francesco Guccini con una cantata collettiva in piazza Marconi

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Una serata di musica, memoria e partecipazione per ricordare Francesco Guccini. È l’iniziativa promossa dalla libreria&cartoleria Le Città del Mondo e dal blog germinalcontrovoce.org, in programma venerdì 4 settembre 2026, a partire dalle 20.30, in piazza Marconi a Nicosia.

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Il titolo scelto per l’appuntamento è “Gli eroi sono tutti giovani e belli – Cantata per Guccini”, un omaggio al grande cantautore attraverso le sue canzoni più conosciute.

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«Vogliamo ricordare Francesco Guccini con una iniziativa pubblica. Un ricordo che unisce ed emoziona tutti quelli che per quasi mezzo secolo hanno avuto le sue canzoni come colonna sonora della propria vita», spiegano gli organizzatori.

Musicisti, appassionati e cultori sono invitati a ritrovarsi in piazza per intonare insieme brani come “L’Avvelenata”, “Autogrill”, “Vedi cara”, “Venezia”, “Cyrano” e “La Locomotiva”.

Il format definitivo della serata sarà comunicato a fine agosto, quando sarà definito il numero dei partecipanti e delle adesioni.

Intanto, l’invito è già partito.