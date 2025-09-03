Nicosia: richiesta di accesso civico sui posti letto di Ortopedia al Basilotta

PUBBLICITÀ

Il presidente del Movimento per la Difesa dei Territori Fabio Bruno ha inviato una nota indirizzata al Direttore Generale dell’ASP di Enna, Mario Zappia, al Direttore di presidio del Basilotta di Nicosia, Michelangelo Condorelli, e per conoscenza all’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia e al sindaco di Nicosia, Luigi Bonelli, avente ad oggetto: “Indice occupazione posti letto Ortopedia Basilotta Nicosia – Richiesta di accesso civico (art. 5 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013)”.

Nella comunicazione si evidenzia che, “ad oggi non abbiamo ricevuto alcun riscontro alla nostra istanza del 28/07/2025 (…) avente ad oggetto ‘Riduzione posti letto Ortopedia Basilotta Nicosia’”. Bruno sottolinea come vi siano discrepanze tra i dati ufficiali e quelli ufficiosi: “abbiamo contezza dell’elevato volume reale di ricoveri del suddetto reparto (…) dell’ordine del 100% nel primo semestre, considerando che abitualmente i pazienti ortopedici vengono ‘appoggiati’ in altri reparti”.

Al contrario, “sempre in via ufficiosa, ci risulta che il dato più recente comunicato all’Assessorato per il reparto di Ortopedia risulterebbe dell’ordine del 30%”.

Per questo motivo, il presidente del Movimento per la Difesa dei Territori chiede di “accedere e visionare le statistiche effettive di occupazione dei posti letto di questo e tutti gli altri reparti del Basilotta di Nicosia, e per i reparti di Ortopedia e Chirurgia anche il numero di interventi effettuati”, con l’obiettivo di verificare la corrispondenza dei dati reali con quelli trasmessi all’Assessorato.

“Vi preghiamo di rispondere con la massima urgenza – conclude Bruno – perché sembrerebbe che la nuova bozza verrà discussa il 10 settembre, e quindi se, come ci risulta, ci fosse un problema, c’è pochissimo tempo per risolverlo”.