Nicosia: presentazione del romanzo di Salvo Palazzolo e inaugurazione della libreria “Le Città del Mondo”

Doppio appuntamento venerdì 31 ottobre a Nicosia. Per la decima edizione delle “Giornate di DaVì” arriva il giornalista d’inchiesta e scrittore Salvo Palazzolo.
Alle 17:30, nell’auditorium dell’ex teatro comunale, Palazzolo presenterà il suo primo romanzo “L’amore in questa città” (Rizzoli). Dialogheranno con l’autore Amalia Zampaglione (giornalista de La Sicilia) e Gabriella Grasso (editorialista di germinalcontrovoce.org). Prevista anche un’incursione di parole e note a cura del maestro Salvatore Lo Votrico. Modera Adelina Cavaleri, responsabile della libreria Le Città del Mondo.
A seguire, alle 19:30, in Piazza Marconi 3 bis, l’inaugurazione della nuova libreria “Le Città del Mondo”, uno spazio che nasce con l’obiettivo dichiarato di rimettere i libri al centro della vita culturale cittadina e rilanciare la comunità attraverso la lettura.