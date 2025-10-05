Nicosia, presentati i primi dieci punti del progetto “Progettiamo la rinascita”

PUBBLICITÀ

Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra ha reso noti i primi punti del programma denominato “Progettiamo la rinascita”, che prevede in totale venti proposte per il futuro della città di Nicosia.

L’iniziativa mira a raccogliere contributi e idee da associazioni, realtà civiche e cittadini, con l’obiettivo di elaborare un percorso di confronto e di progettazione condivisa.

I primi cinque punti presentati sono: istituzione di una moneta locale, chiamata “Sordu”; attivazione di un credito comunale per i giovani fino a 40 anni che intendono avviare attività imprenditoriali; gestione diretta del servizio idrico, con il ritorno in possesso delle sorgenti e dei pozzi comunali e l’uscita da Acqua Enna; creazione di un partenariato con un’università di rilievo nazionale per attivare due corsi di laurea dedicati ad agricoltura e turismo territoriale, con sede nell’antico quartiere di Santa Maria Maggiore; collaborazione con uffici turistici di altre località siciliane (Noto, Cefalù, Taormina, Erice e Capo d’Orlando) per rafforzare la rete di promozione del territorio.

A questi si sono aggiunti altri cinque punti, che portano a dieci le proposte già rese pubbliche: la città educativa, con maggiore attenzione ai bambini e ai ragazzi attraverso nuovi parchi giochi, attività ludiche ed educative e la creazione di aree dedicate agli animali; referendum di mezzo mandato (middle check), per consentire ai cittadini, dopo 30 mesi dall’insediamento dell’amministrazione, di esprimere un giudizio consultivo sull’operato svolto e sugli obiettivi raggiunti; costituzione del Forum della società civile, organismo consultivo e propositivo che coinvolgerà associazioni, volontariato, sindacati, ordini professionali e cittadini; organo di autogoverno per gli impianti sportivi, una consulta formata da società sportive, enti di promozione e cittadini per la gestione condivisa degli impianti cittadini; osservatorio sulle fragilità sociali, con funzione consultiva e di supporto tecnico-scientifico per la definizione di politiche su disabilità, disagio giovanile e qualità della vita degli anziani.

Questi punti, spiegano i promotori, saranno oggetto di ulteriori momenti di confronto con la cittadinanza e si inseriscono all’interno di un quadro programmatico più ampio che sarà reso noto nei prossimi mesi.