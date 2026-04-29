Nicosia: presentata la prima lista a sostegno di Aldo La Ganga

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Presentata la prima lista a sostegno della candidatura a sindaco di Nicosia di Aldo La Ganga. Sono 16 i candidati alla carica di consigliere comunale che compongono la squadra.

Una lista formata da giovani, donne e uomini accomunati, secondo quanto evidenziato dai promotori, dall’impegno sociale e dalla volontà di partecipare attivamente alla vita pubblica della città. Nessun consigliere uscente è presente tra i candidati.

I candidati sono: Piergiacomo La Via, Giovanni La Ganga Ciciritto, Vincenzina Amoruso, Vasilica Asiminonaei, Dina Calandra Checco, Michele Castrogiovanni, Adelina Cavaleri, Maria Corradina Circasso, Nunziata Cocuzza, Cesare Gianmatteo Crifò, Santa Rita Ingarao, Nicolò Lo Presti, Luigi Mangano, Mosè Ragusa, Eugenio Santoro e Ilaria Ultimato.