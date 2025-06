Nicosia: presentata la commissione regionale per le politiche giovanili di ANCI Sicilia

PUBBLICITÀ

La Sala Consiliare del Comune di Nicosia ha ospitato, lo scorso sabato, la presentazione della Commissione regionale per le Politiche giovanili di ANCI Sicilia.

L’iniziativa, intitolata “Forum sull’importanza e il ruolo delle politiche giovanili nel creare e favorire il confronto tra generazioni nelle comunità locali”, ha rappresentato un’importante occasione di confronto.

La Commissione regionale, costituita di recente, rappresenta un organo strategico per l’elaborazione di proposte e progetti dedicati ai giovani, da sottoporre al Consiglio regionale di ANCI Sicilia. L’obiettivo è porre le esigenze delle nuove generazioni al centro dell’agenda politica locale.

A guidare l’iniziativa per il territorio ennese è Arianna De Luca, consigliera comunale di Nicosia, nominata referente provinciale per la provincia di Enna alla fine del 2024. Negli ultimi mesi, De Luca ha lavorato con impegno per costruire una rete di collaborazione tra gli amministratori dei comuni ennesi con delega alle Politiche giovanili.

Tra i partecipanti all’evento anche Simone Digrandi, assessore del Comune di Ragusa e coordinatore regionale della Commissione Politiche Giovanili di ANCI Sicilia, e Giuseppe Gallo, segretario operativo della stessa Commissione. I due hanno dialogato con gli assessori alle Politiche giovanili dei comuni della provincia, delineando strategie concrete per il territorio.

L’incontro ha posto particolare enfasi sul coinvolgimento diretto delle realtà giovanili locali, con l’obiettivo di creare una sinergia autentica tra amministratori e giovani cittadini.

Durante la presentazione sono state illustrate le principali linee d’azione su cui la Commissione sta concentrando i propri sforzi. Tra le iniziative più rilevanti spicca la proposta di stanziamento di 3 milioni di euro per il potenziamento degli Informagiovani, inserita nel DDL 738: un investimento strategico per rafforzare i servizi informativi e di orientamento destinati ai giovani siciliani.

Particolare rilevanza assume anche l’avvio di un tavolo permanente tra ANCI Sicilia e la Regione. Parallelamente, si sta lavorando al rilancio delle Consulte giovanili comunali, considerate strumenti concreti di partecipazione democratica.

L’hashtag #giovaniprotagonisti accompagna e sintetizza lo spirito di questa ambiziosa iniziativa.