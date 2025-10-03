Nicosia, otto milioni di euro per la messa in sicurezza: soddisfazione di Fratelli d’Italia

PUBBLICITÀ

La Segreteria Provinciale di Fratelli d’Italia, insieme al Circolo di Nicosia, esprime soddisfazione per l’ottenimento di otto milioni di euro destinati alla messa in sicurezza del Comune di Nicosia.

PUBBLICITÀ

“Un intervento fortemente voluto e sostenuto da Fratelli d’Italia – comunica la segretaria provinciale – che oggi vede concretizzarsi grazie all’impegno del governo Meloni e all’attenzione dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente, l’Onorevole Savarino. Questo finanziamento rappresenta un passo fondamentale per la tutela del territorio e per la sicurezza della comunità di Nicosia. Continuiamo su questa strada, con determinazione ed entusiasmo, per garantire un impegno concreto a favore dei nostri concittadini”.

PUBBLICITÀ