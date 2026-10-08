Nicosia, nasce il circolo di Alleanza Verdi e Sinistra: in città anche la sede della Federazione provinciale

PUBBLICITÀ

Nei giorni scorsi aderenti e simpatizzanti di Alleanza Verdi e Sinistra si sono riuniti a Nicosia. Dall’incontro è nata la costituzione del nuovo circolo cittadino di AVS e l’apertura della Federazione provinciale, che avrà sede proprio in città.

PUBBLICITÀ

Nel comunicato diffuso dal partito si legge: «Nei giorni scorsi aderenti e simpatizzanti di Alleanza Verdi e Sinistra si sono riuniti a Nicosia per discutere la crisi che da anni colpisce la città: spopolamento, isolamento, degrado urbano e assenza di una visione di sviluppo. Le ultime amministrazioni, da Bonelli all’attuale giunta Gemmellaro, non hanno invertito la tendenza, lasciando la comunità priva di prospettive. Da questa analisi nasce il nuovo circolo AVS di Nicosia, insieme all’apertura della Federazione Provinciale, che avrà sede proprio in città».

L’obiettivo indicato da Alleanza Verdi e Sinistra è «creare uno spazio politico aperto, capace di elaborare proposte, monitorare l’azione amministrativa e coinvolgere cittadini, giovani, associazioni e realtà produttive».

AVS individua alcune priorità strategiche: «Infrastrutture e mobilità: superare l’isolamento della città e riportare il tema delle vie di comunicazione al centro dell’agenda provinciale e regionale; rigenerazione urbana: attuare il PUG e intervenire nei quartieri più degradati, restituendo qualità urbana e spazi pubblici alla comunità; patrimonio culturale: valorizzare in modo sistemico il patrimonio storico, artistico e paesaggistico, trasformandolo in cultura, turismo e nuove economie; acqua come bene pubblico: garantire trasparenza su tariffe, qualità del servizio e gestione della rete idrica».

Accanto a questi temi, il partito fa sapere che lavorerà su «spopolamento, politiche giovanili, ambiente, servizi sanitari e sociali, sostegno alle attività produttive e capacità di intercettare fondi destinati alle aree interne».

«Il circolo e la Federazione provinciale non vogliono essere contenitori elettorali, ma luoghi permanenti di partecipazione e controllo democratico. Nei confronti dell’amministrazione comunale AVS eserciterà un’opposizione rigorosa quando necessario, sostenendo però ogni scelta utile alla città: il criterio sarà l’interesse della comunità», conclude il comunicato.