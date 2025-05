Nicosia: Moving Academy di Enerklima, il fotovoltaico al centro della transizione energetica

PUBBLICITÀ

Con un focus dedicato al fotovoltaico al centro della transizione energetica si è svolto oggi a Nicosia il “Moving Academy” di Enerklima in collaborazione con Impiantistica Smart. L’evento, dal titolo “L’Era del Fotovoltaico: la rivoluzione energetica per agricoltura, industria e territorio”, ha riunito i principali professionisti del settore della regione siciliana per un confronto tecnico e istituzionale sulle nuove opportunità.

Protagonisti della giornata sono stati gli ordini professionali degli ingegneri, architetti, geometri e agronomi, che hanno animato un ampio dibattito su mercati, tecnologie, scenari futuri e normative legate al fotovoltaico. I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali dell’Ing. Simone D’Alfonso in rappresentanza dell’Ordine degli Ingegneri di Enna, dell’Arch. Leonardo Russo, presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Enna, del Geom. Giovanni Cosentino per il Collegio Provinciale dei Geometri di Enna, e del Dott. Agr. Antonino Mancuso Fuoco, consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Enna.

«Il fotovoltaico rappresenta una leva imprescindibile per la crescita economica e ambientale delle nostre comunità. È fondamentale mettere al centro la formazione e l’informazione per sostenere una diffusione consapevole e capillare di queste tecnologie», ha dichiarato Riccardo Priolo, CEO di Enerklima.

Adriano Giangrasso, perito industriale e owner di Impiantistica Smart, ha aggiunto: «È stato un piacere per noi essere punto di riferimento degli ordini professionali del territorio. Il settore delle rinnovabili è in costante espansione e le attuali agevolazioni dimostrano quanto il fotovoltaico rappresenti il futuro, sia per i grandi comparti produttivi che per le PMI. La vera sfida è renderlo non solo efficiente, ma anche accessibile, soprattutto in ambito residenziale. I professionisti hanno oggi il compito di guidare questa trasformazione con competenza e visione, facendo sì che le novità tecniche diventino strumenti di sviluppo per il territorio».

Nel corso dell’incontro, l’Ing. Antonio Marchionni, brand ambassador e business developer di Enerklima, ha illustrato le prospettive di incentivazione previste per il 2025. L’Ing. Antonino Tripoli, key account manager Sud Italia di 3Sun, ha approfondito il tema della Transizione 5.0 nel settore delle rinnovabili. Adriano Giangrasso ha inoltre illustrato soluzioni innovative e sostenibili in ambito residenziale. La Dott.ssa Veronica Piras, responsabile legale di Semplicemente Comunità, ha presentato i modelli e le opportunità legate alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), mentre il Dott. Gianluigi Cepparulo, commercial sales manager di SolarEdge, ha mostrato le potenzialità della tecnologia SolarEdge che guardano oltre il fotovoltaico tradizionale.

Spazio anche alle novità normative introdotte dal decreto firmato dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, che modifica la disciplina di incentivazione delle CER e delle configurazioni di autoconsumo. Il provvedimento, valido anche per le richieste già presentate, estende la misura finanziata dal PNRR ai Comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti, prevede tempi più flessibili per la messa in esercizio degli impianti, la possibilità di un anticipo fino al 30% del contributo e l’eliminazione del fattore di riduzione in caso di cumulo con altri incentivi, anche per le persone fisiche.