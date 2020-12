Nicosia: molesta una minorenne, misura cautelare del divieto di avvicinamento per un 39enne

Agenti del Commissariato di P.S. di Nicosia hanno dato esecuzione, nei confronti di L.P.M., di anni 39, di Nicosia, alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per avere molestato una ragazza minore degli anni 18.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Enna su richiesta della Procura della Repubblica che ha fatto proprie le risultanze investigative della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Nicosia.

Le indagini sono scaturite a seguito di denuncia presentata dal padre della minorenne che aveva raccontato di approcci di carattere sessuale da parte dell’indagato.

La ragazza, sentita con l’ausilio di figure specializzate incaricate dall’Autorità Giudiziaria, ha confermato i vari episodi.

I fatti risalgono a qualche mese fa, ma solamente adesso ha messo al corrente i propri genitori che non hanno esitato di rivolgersi alla Polizia di Stato, anche al fine di porre termine ad eventuali ulteriori approcci da parte dell’uomo.

L.P.M., noto alle Forze dell’Ordine, non potrà avvicinarsi all’abitazione della ragazza, alla scuola frequentata dalla stessa e in tutti i luoghi frequentati e non potrà comunicare con lei con qualsiasi mezzo.

Nei confronti della giovane è stata attivata da subito la “rete di protezione” anche a cura della Polizia di Stato.