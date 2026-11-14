Nicosia, medici stranieri a rischio all’ospedale Basilotta: il Movimento per la Difesa dei Territori diffida le istituzioni

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Il Movimento per la Difesa dei Territori (MDT) di Nicosia ha inviato una diffida formale al Ministero della Salute, all’Assessorato regionale della Salute e alle direzioni strategiche delle ASP siciliane, sollevando il problema della scadenza dei contratti dei medici extra-UE impiegati negli ospedali pubblici.

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La vicenda riguarda in particolare l’ospedale Carlo Basilotta di Nicosia, dove, secondo quanto denunciato dal Movimento, un cardiologo argentino avrebbe dovuto lasciare il servizio la scorsa settimana, mentre un altro specialista rischierebbe di trovarsi nella stessa situazione a breve.

Al centro della contestazione c’è l’applicazione del limite di 36 mesi previsto per i contratti a tempo determinato, che il Movimento ritiene non debba impedire la prosecuzione dei rapporti di lavoro dei professionisti assunti attraverso le deroghe previste per fronteggiare la carenza di personale sanitario.

Nella diffida, datata 9 novembre, l’associazione ricorda che, a partire da marzo 2023, aveva coordinato gratuitamente un’attività di reclutamento internazionale che aveva portato all’assunzione di 14 medici extra-UE presso l’ASP di Enna, offrendo supporto anche per la ricerca degli alloggi, le pratiche burocratiche e l’inserimento nella comunità locale.

Il Movimento richiama in particolare l’articolo 15 del decreto legge 34 del 2023, che consente fino al 31 dicembre 2029, a determinate condizioni, l’esercizio temporaneo delle professioni sanitarie in deroga alle ordinarie procedure di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero.

Secondo l’interpretazione sostenuta dall’associazione, questa disposizione dovrebbe consentire la prosecuzione dei contratti, senza che il limite ordinario dei 36 mesi ne determini automaticamente la cessazione.

Un’altra criticità segnalata riguarda i tempi per il riconoscimento dei titoli professionali esteri, che, secondo il Movimento, richiederebbero dai tre ai cinque anni, rendendo più difficile la stabilizzazione dei medici interessati.

Nella diffida vengono inoltre contestate le possibili conseguenze economiche e organizzative della mancata conferma dei professionisti. Il Movimento sostiene che il ricorso a medici a gettone o a cooperative esterne per sostituire il personale in uscita possa comportare costi fino a tre volte superiori.

Il Movimento denuncia anche una disparità di trattamento tra strutture pubbliche e private accreditate, sostenendo che queste ultime possano avvalersi dei medici stranieri con modalità contrattuali differenti.

Diverse le richieste rivolte alle istituzioni. Al Ministero della Salute viene chiesto un chiarimento interpretativo urgente che consenta il rinnovo dei contratti fino al 2029, insieme a una semplificazione delle procedure per il riconoscimento dei titoli esteri.

Alla Regione Siciliana il Movimento chiede di valutare soluzioni amministrative analoghe a quelle adottate in altre realtà territoriali e di prevedere un fondo straordinario per sostenere gli eventuali oneri burocratici e assicurativi dei professionisti.

Alle direzioni generali delle ASP, a partire da quella di Enna, viene invece chiesto di sospendere in autotutela i provvedimenti di cessazione dei rapporti di lavoro e di procedere, ove possibile, al rinnovo dei contratti in scadenza.

Sulla vicenda interviene il presidente del Movimento per la Difesa dei Territori, Fabio Bruno: «Non possiamo accettare che la burocrazia e la spinta strisciante alla privatizzazione prevalgano sul diritto alla salute dei cittadini delle aree interne. Abbiamo salvato il Basilotta con le nostre mani e non permetteremo che venga smantellato dalle carte bollate. Se non arriveranno risposte immediate, siamo pronti a una mobilitazione permanente a oltranza».