Nicosia, Marco Campagna nominato segretario comunale di Forza Italia Giovani
Marco Campagna è stato nominato segretario comunale di Forza Italia Giovani a Nicosia. La nomina è stata ufficializzata dal segretario regionale Fabrizio Tantillo e dal segretario provinciale Cateno Grancagnolo.
La designazione rientra nelle attività di organizzazione del movimento giovanile di Forza Italia in provincia di Enna, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e favorire il coinvolgimento dei giovani nella vita politica locale.
«Sono felice di accogliere Marco nella nostra squadra – dichiara Cateno Grancagnolo –. Stiamo lavorando per costruire una presenza sempre più capillare in tutta la provincia, coinvolgendo giovani motivati e pronti a mettersi al servizio dei propri territori. La squadra si sta componendo, comune dopo comune, con l’obiettivo di portare alta la voce dei giovani e renderli protagonisti della vita politica. Vogliamo essere presenti, ascoltare le comunità e trasformare le esigenze del territorio in proposte concrete».
Soddisfazione anche da parte del neo segretario comunale Marco Campagna: «Ringrazio il Segretario regionale Fabrizio Tantillo e il Segretario provinciale Cateno Grancagnolo per la fiducia. Accolgo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità. Lavorerò per costruire a Nicosia un gruppo giovane, dinamico e attento alle esigenze della comunità, promuovendo partecipazione, confronto e iniziative concrete per il territorio collaborando in stretta sinergia con il nostro commissario locale Carmelo Amoruso».